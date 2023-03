Hurkacz - Djoković O której godzinie gra Hurkacz mecz jutro ATP Dubaj KIEDY gra Hurkacz - Djoković GODZINA meczu w Dubaju 2.03.2023

Spis treści

Hubert Hurkacz kontra Novak Djoković w ćwierćfinale turnieju ATP w Dubaju! Mecz Polaka z Serbem zapowiada się bardzo ciekawie, a Hubi stanie przed piątą szansą na pokonanie gwiazdora z Belgradu. W 2. rundzie Hurkacz ograł 7:5, 6:1 Rosjanina Pawla Kotowa. Djoković pokonał 6:2, 6:3 Holendra Tallona Griekspoora. Jest już PLAN GIER na jutro w Dubaju. Początek meczu Hurkacz - Djoković po godzinie 16 polskiego czasu. Poniżej więcej informacji.

Hubert Hurkacz i Novak Djoković grali ze sobą cztery raz, a Serb był górą we wszystkich tych pojedynkach. Rywalizacja Hurkacz - Djoković zaczęła się w 2019 r. w Roland Garros, a gwiazdor z Belgradu wygrał wtedy 6:4, 6:2, 6:2. Zaraz potem pokonał Polaka również na Wimbledonie - 7:5, 6:7, 6:1, 6:4. Później było zwycięstwo Djokovicia 3:6, 6:0, 7:6 na korcie twardym w Paryżu (2021), a wrocławianin był wtedy dwie piłki od zwycięstwa. Ostatnio Djoko ograł Hubiego 6:3, 6:4 na mączce w Madrycie (2022). Czas na piąty mecz Hurkacz - Djoković, w Dubaju.

Hubert Hurkacz walczy w Dubaju po triumfie w turnieju ATP w Marsylii. W finale tenisista z Wrocławia pokonał 6:3, 7:6(4) Francuza Benjamina Bonziego (nr 60). To było jego pierwsze turniejowe zwycięstwo w tym sezonie, a szóste w całej karierze. Poprzednio Hurkacz wygrał turnieje w Winston-Salem, Miami, Delray Beach, Halle i Metz. W Dubaju Polak zazwyczaj spisywał się bardzo dobrze. Rok temu odpadł dopiero w półfinale po zaciętym i dramatycznym meczu i nieco pechowej porażce (6:3, 5:7, 6:7) z Rosjaninem Andriejem Rublowem.

Hubert Hurkacz ponad tydzień temu wypadł z Top-10 rankingu ATP, spadając z 10. na 11. miejsce. O cenne punkty Polak walczył w Marsylii, ale to zawody rangi ATP 250, więc tenisista z Wrocławia mimo triumfu nie zdołał wrócić do pierwszej "10". Teraz walczy w Dubaju, gdzie do zgarnięcia jest więcej punktów (ATP 500). Novak Djoković to 22-krotny mistrz turniejów wielkoszlemowych. W styczniu już po raz 10. wygrał Australian Open. W rankingu ATP Djoković zajmuje 1. miejsce. Na fotelu lidera rankingu ATP spędził już 378 tygodni.

Mecz Hubert Hurkacz - Novak Djoković w ćwierćfinale turnieju ATP w Dubaju zostanie rozegrany w czwartek 2 marca 2023 r. Początek meczu Hurkacz - Djoković po godzinie 16 polskiego czasu (nie wcześniej, trzeci mecz od godz. 12). Transmisja TV z meczu Hurkacz - Djoković na antenie Polsatu Sport lub innego sportowego kanału Polsatu.