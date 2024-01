Hubert Hurkacz - Ugo Humbert Relacja NA ŻYWO Australian Open Hurkacz - Humbert WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Odśwież relację

Hubert Hurkacz i Ugo Humbert walczą w 3. rundzie Australian Open. Polak i Francuz grali ze sobą dwa razy. Oba te mecze wygrał Hurkacz, ale po zaciętej walce. Najpierw pokonał Humberta 7:6, 6:3 w 2022 r. w Halle, a potem 6:4, 3:6, 7:3 w minionym sezonie w Bazylei. - Ugo gra bardzo agresywnie. Jest bardzo niebezpieczny - stwierdził Hurkacz, pytany o Humberta, który zajmuje 20. miejsce w rankingu ATP.

Hubert Hurkacz nie byłby sobą, gdyby nie zafundował kibicom pięciosetowego maratonu. Kończył go, gdy w Melbourne była już 1 w nocy, ale najważniejsze, że gra dalej. Polski tenisista w walce o 3. rundę Australian Open pokonał 6:7(9), 6:1, 5:7, 6:1, 6:3 18-letniego Czecha Jakube Mensik. Hurkacz za awans do 3. rundy Australian Open zarobił już ok. 678 tysięcy złotych (brutto). Rok temu doszedł w Australian Open do 4. rundy i był to jego najlepszy do tej pory występ w tym turnieju. Teraz będzie chciał dojść jeszcze dalej. - Mam nadzieję, że w Melbourne będę mógł rozegrać dużo spotkań. To pierwszy Szlem w tym roku i ogromne wydarzenie. Zawsze chce się wypaść jak najlepiej, pracowaliśmy nad sporą ilością elementów - powiedział Hurkacz.

