Hubert Hurkacz w finale turnieju ATP w Genewie! Teraz bitwa o tytuł z Novakiem Djokoviciem?

Hubert Hurkacz rozegrał w Genewie kolejne świetne spotkanie, pokonując Sebastiana Ofnera i awansując do finału. Austriak do głównej drabinki przebił się w kwalifikacjach, a potem pokonał m.in. Karena Chaczanowa (4:6, 6:4, 6:4 w ćwierćfinale). W starciu ze świetnie dysponowanym Polakiem nie miał jednak za dużo do powiedzenia.

Hubert Hurkacz od początku spotkania bardzo pewnie wygrywał gemy serwisowe, imponując statystykami i skutecznością zarówno przy pierwszym jak i drugim podaniu. W czwartym gemie przełamał też serwis Sebastiana Ofnera, wychodząc na prowadzenie 3:1 i potem pewnie kontrolował przebieg rywalizacji, imponując ofensywną a przy tym solidną grą. Na początku drugiego seta Polak znów przełamał serwis Austriaka. Potem znów szybko i pewnie wygrywał gemy serwisowe. W całym meczu nie bronił ani jednego breakpointa.

Hurkacz powalczy o dziewiąty turniejowy triumf

Hubert Hurkacz ma już na koncie osiem turniejowych zwycięstw w głównym tourze, a rok temu w Estoril po raz pierwszy triumfował na mączce. Teraz ma szanse na kolejny tytuł. Turniej ATP 250 w Genewie to dla Polaka przede wszystkim cenne przetarcie i próba generalna przed paryskim Roland Garros. Za nami losowanie i w 1. rundzie Hurkacz zagra z utalentowanym niespełna 19-letnim Brazylijczykiem Joao Fonsecą. Pierwszy mecz rozegra w Paryżu rozegra w poniedziałek albo we wtorek.

Z kim gra Hurkacz w finale ATP w Genewie?

Hubert Hurkacz w finale turnieju ATP w Genewie zagra już w sobotę. Z kim się zmierzy? Rywala w finale Hurkacz pozna po drugim półfinale, w którym Novak Djoković zagra z Cameronem Norrie. Serb i Brytyjczyk na kort wyjdą po godzinie 16. Turniej w Genewie to zawody rangi ATP 250 czyli niższej niż zdecydowana większość, w których gra Hubert Hurkacz. Można w nim jednak zarobić spore pieniądze. Hurkacz za awans do finału zarobił już 52 890 euro. Zwycięzca zgarnie 90 675 euro.

Kiedy finał ATP w Genewie? O której godzinie?

Finał turnieju ATP w Genewie zostanie rozegrany w sobotę 24 maja 2025. Początek finału o godzinie 15. Transmisja TV z turnieju w Genewie na sportowych kanałach Polsatu (Polsat Sport 1 lub 2).

