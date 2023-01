Hurkacz - Berrettini O której godzinie gra Hurkacz United Cup KIEDY gra Hurkacz mecz Polska - Włochy 4.01

Najpierw Hubert Hurkacz pokonał (7:6, 6:4) słynnego Stana Wawrinkę, a zwycięstwo nad Szwajcarią przypieczętowała Magda Linette, ogrywając (5:7, 6:4, 6:1) Jil Teichmann. Polska miała już pewny awans w United Cup, więc Iga Świątek ostała wolne i nie grała miksta. Podobnie jak Hubert Hurkacz. To dlatego, że już w środę nad ranem początek bitwy z Włochami. Rywalem Hurkacze będzie Matteo Berettini.

Po pierwszym dniu rywalizacji ze Szwajcarią był remis 1–1. Wiadomo było, że kluczowe będą pojedynki Hurkacza i Linette. I oboje nie zawiedli. – Nigdy wcześniej nie miałem okazji zagrać przeciwko Stanowi, więc naprawdę nie mogłem się doczekać tego meczu, bo to prawdziwa legenda tego sportu – przyznał Hurkacz po zwycięstwie nad Wawrinką, trzykrotnym mistrzem Szlemów. – Kiedyś oglądałem, jak wygrywa wielkie turnieje, a teraz mogłem dzielić z nim kort, więc to była dla mnie ogromna przyjemność. To była naprawdę ciężka bitwa – dodał Hubi, który dał nam prowadzenie 2–1. Przed Hurkaczem mecz z Matteo Berrettinim, rewanż za pamiętny półfinał Wimbledonu 2021, w którym górą był rzymianin.

Magda Linette (nr 48 WTA) w meczu z wyżej notowaną Teichmann (nr 35) nie była faworytką. Zacięta i dramatyczna bitwa trwała aż 2 godz. i 43 min. Waleczna Magda w trzecim secie złamała opór coraz bardziej wyczerpanej rywalki. – Byłam na siebie wściekła po pierwszym secie, ale udało mi się szybko zresetować – oceniła swój występ poznanianka. Na koniec w meczu miksta Hurkacz miał znów stworzyć parę z Igą Świątek, ale przy pewnym awansie nasi kapitanowie dali odpocząć obu gwiazdom. Tym bardziej że już dzisiaj mecz z Włochami w kolejnej rundzie United Cup. Igę i Hubiego zastąpiła para Żuk/Rosolska (przegrali ze Szwajcarami 5:7, 2:6). – Pokazaliśmy dziś naprawdę dobry tenis. W mikście wszystko się może zdarzyć, więc odetchnęliśmy, kiedy Magda domknęła swój mecz i zdobyła punkt, który dał nam awans – podsumowała udany dzień w Brisbane Agnieszka Radwańska, kapitan polskiej drużyny.

Mecz Hubert Hurkacz - Matteo Berettini w United Cup zostanie rozegrany w środę 4 stycznia 2023 r. Początek mecz Hurkacz - Berrettini o godzinie 8.30 rano polskiego czasu. Transmisja TV na antenie TVP Sport. Poniżej plan gier w meczu Polska - Włochy.

D. Michalski - L. Musetti godz. 3:30

I. Świątek - M. Trevisan po godz. 5:00

H. Hurkacz - M. Berrettini godz. 8:30

M. Linette - L. Bronzetti ok. godz. 10:00

I. Świątek/H. Hurkacz - C. Rosatell/L. Musetti ok. godz. 12