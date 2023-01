Hurkacz - Wawrinka RELACJA NA ŻYWO ONLINE United Cup Hurkacz - Wawrinka NA ŻYWO RELACJA LIVE Hurkacz WYNIK meczu dzisiaj 3.01

Błyskawiczna porażka Michalskiego. Losy Polaków w United Cup rozstrzygną się we wtorek

Hubert Hurkacz walczy w United Cup, a jego rywalem jest Stan Wawrinka, trzykrotny mistrz Szlemów w singlu (Australian Open 2014), Roland Garros (2015), US Open (2016) i były mistrz olimpijski (w deblu). Polska po pierwszym dniu rywalizacji remisuje ze Szwajcarią 1-1. Punkt zdobyła Iga Świątek, pokonując Belindę Bencic, ale swój mecz przegrał zaraz potem Daniel Michalski. Atuty słynnego i utytułowanego Wawrinki to ogromne doświadczenie, mocny serwis i potężny jednoręczny bekhend, jeden z najlepszych w tourze. Najlepsze lata Szwajcar ma za sobą, a ostatnio prześladowały go poważne kontuzje, ale w rozgrywkach United Cup pokazał już, że odbudował formę i z pewnością będzie groźnym i niewygodnym rywalem.

Hubert Hurkacz na otwarcie rywalizacji w United Cup ograł (7:6, 4:6, 6:3) Aleksandra Bublika. Zwycięstwo wrocławianina rodziło się bólach i miało kluczowe znaczenie w meczu Polska - Kazachstan, otworzyło nam bowiem drogę do pewnego zwycięstwa. Hurkacz zaczął ten mecz bardzo dobrze, ale w drugim secie poziom jego gry wyraźnie spadł. W najważniejszych momentach pokazał klasę, a potem w mikście w parze z Igą Świątek szaleli na korcie, zachwycając kibiców. Na koniec meczu Polska - Szwajcaria też będziemy mieli mecz miksta - Hurkacz i Świątek kontra Bencic i Wawrinka. Polak zatem pewnie dwa razy zmierzy się ze słynnym Szwajcarem.

Mecz Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka w ramach spotkania Polska - Szwajcaria w United Cup zostanie rozegrany we wtorek 3 stycznia 2023. Początek meczu Hurkacz - Wawrinka o godzinie 7.30 rano polskiego czasu. Portal SPORT.SE.PL zaprasza na relację na żywo z meczu Hurkacz - Wawrinka dzisiaj.