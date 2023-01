Hurkacz - Bublik RELACJA NA ŻYWO ONLINE United Cup Hurkacz - Bublik NA ŻYWO RELACJA LIVE Hurkacz WYNIK meczu dzisiaj 1.01

Na żywo Hubert Hurkacz - Aleksander Bublik Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Aleksander Bublik w United Cup, w ramach spotkania Polska - Kazachstan. Początek meczu 1 stycznia o godzinie 8.30 rano polskiego czasu

Hubert Hurkacz dzisiaj zaczyna walkę w United Cup, nowych międzynarodowych rozgrywkach. Rywalem Polaka jest Aleksander Bublik z Kazachstanu. Polska remisuje z Kazachstanem 1-1. Iga Świątek wygrała swój mecz z Julią Puticewą, ale zaraz potem swój pojedynek przegrał Daniel Michalski. Hurkacz i Bublik grali ze sobą już 4 razy, a bilans tej rywalizacji to 3-1 dla Polaka. Ostatnie trzy pojedynki wygrał Hurkacz, w tym dwa w 2022 roku. Teraz tenisista z Wrocławia też będzie faworytem.

Hubert Hurkacz i Iga Świątek połączyli siły, więc rozstawiona w turnieju Polska jest jednym z faworytów. W polskim zespole gra też m.in. Magda Linette, która swój mecz rozegra po Hurkaczu. Kapitanem jest Agnieszka Radwańska, razem z jej mężem Dawidem Celtem. Hubert Hurkacz w piątek trenował razem z Igą Świątek, a kibice mogli podziwiać zdjęcia i wideo z tych zajęć, w czasie których nasze dwie gwiazdy tworzyły parę mikstową, popisując się ładnymi akcjami. Iga i Hubi są zgłoszeni do kończącego mecz z Kazachstanem miksta, ale decyzję o jego składzie w ostatniej chwili podejmą nasi kapitanowie. Wszystko zależeć będzie od aktualnego meczu.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz uczestniczyli w konferencji prasowej. Jedną z jej części była zabawa. Polscy tenisiści kolejno odpowiadali na pytanie moderatora, pokazując palcem na daną osobę. Do zabawnej sytuacji doszło, gdy moderator zapytał: "Kto ma w telefonie najcenniejsze numery do celebrytów". Iga Świątek pokazała na siebie, a potem zaczęła wyjaśniać: - Mam numery do Ash Barty i Rafy Nadala, więc czuję... - zaczęła niepewnie Iga, a wtedy przerwał jej Hubert Hurkacz: - Poważnie? Przecież to tenisiści! Daj spokój! Wszyscy mają takie numery! - zawołał. Zaskoczona Iga wyglądała na zmieszaną, ale wszystko oczywiście w żartach. Widać, że atmosfera w reprezentacji Polski jest znakomita. - Iga Świątek wykonuje wspaniałą pracę dla polskiego tenisa. To samo można powiedzieć o Magdzie Linette. Myślę, że jest dużo kibiców tenisa w Polsce. Mimo to wydaje mi się, że trzeba jeszcze dużo zrobić, żeby ta dyscyplina sportu była dostępna dla wszystkich. To będzie wspaniałe - powiedział Hurkacz w rozmowie z "Relevant Tennis".

United Cup to tenisowy turniej drużyn mieszanych w Australii (Brisbane, Perth i Sydney), w którym zagra 18 najlepszych narodowych reprezentacji. Polacy trafili do grupy z Kazachstanem i Szwajcarią. W puli nagród jest aż 15 mln dol. i mnóstwo rankingowych punktów ATP i WTA. Każdy mecz składać się będzie z pięciu spotkań: dwóch singli mężczyzn, dwóch singli kobiet i miksta. Zwycięzcy grup awansują do finałowego turnieju w Sydney.

Reprezentacja Polski pierwszy mecz w United Cup gra z Kazachstanem. Hubert Hurkacz zagra w drugim dniu czyli w Nowy Rok, 1 stycznia 2023. Początek meczu Hubert Hurkacz - Aleksander Bublik o godzinie 8.30 rano polskiego czasu. Portal SPORT.SE.PL zaprasza na relację na żywo z meczu Hurkacz - Bublik.