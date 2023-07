Hurkacz - Choinski TV Transmisja NA ŻYWO Wimbledon Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Choinski STREAM ONLINE LIVE 5.07.2023 Na jakim programie Hurkacz w TV dzisiaj

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra w 2. rundzie Wimbledonu, a jego rywalem będzie Brytyjczyk Jan Choinski, który zajmuje 164. miejsce w rankingu, a w głównej drabince Wimbledonu gra dzięki dzikiej karcie. To ciekawa postać. Jego ojcem jest Polak, a matką Brytyjką. Tenisista urodził się w Niemczech i do 2018 r. reprezentował ten kraj, ale potem zmienił narodowe barwy na brytyjskie.

Hubert Hurkacz to były półfinalista Wimbledonu i wierzy, że na londyńskiej trawie wróci na zwycięską ścieżkę i odbuduje pewność siebie oraz formę. - Uwielbiam trawę. Jeżeli będę grał swój dobry, agresywny tenis, to na pewno ta nawierzchnia będzie sprzyjała mojej grze - powiedział Hubert Hurkacz w rozmowie z Polsatem Sport. - Jest to wyjątkowe dla mnie miejsce. Zawsze, gdy się tu wraca, odczuwa się ogromne emocje. Wracają fajne wspomnienia. Czuć także ambicje związane z tym turniejem - dodał Hurkacz.

Hubert Hurkacz awans do 2. rundy Wimbledonu wywalczył po pewnym zwycięstwie 6:1, 6:4, 6:4 na leworęcznym Hiszpanem Albertem Ramosem-Vinolasem. Polak dominował na korcie od początku spotkania, świetnie serwując. Przed ostatnią partią korty Wimbledonu zaczął padać deszcz i grę trzeba było przerwać, ale nie wybiło to z rytmu naszego tenisisty. Po wznowieniu gry Hurkacz wciąż grał bardzo solidnie i wreszcie postanowił kropkę nad "i", wygrywając trzeciego seta.

Jan Chonski w Wimbledonie gra dzięki dzikiej karcie. W 1. rundzie sprawił niespodziankę, pokonując 5:7, 7:6, 6:2, 6:2 doświadczonego Serba Dusana Lajovicia. - Tata nauczył mnie polskiego. Próbuję też utrzymać to polskie serce - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport Choinski, który pochodzi z artystycznej rodziny. Ojciec był... baletmistrzem. - Cieszę się, że zagram z Hubertem, bo znamy się wiele lat. Graliśmy razem mnóstwo debli. Jako juniorzy wygraliśmy nawet turniej w Roehampton, a potem tworzyliśmy parę na Wimbledonie. Duże też razem trenowaliśmy. Zawsze utrzymywałem wspaniałe przyjaźnie z polskimi tenisistami. Hubert świetnie się rozwinął i bardzo cieszą mnie jego sukcesy - dodał Choinski.

Mecz Hubert Hurkacz - Jan Choinski w 2. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w środę 5 lipca 2023. Początek meczu Hurkacz - Choinski po godzinie 17.30 polskiego czasu (nie wcześniej, piąty mecz od godz. 12, ale dwa z nich będą kończone). Transmisja TV meczu Hurkacz - Choinski na Polsacie Sport oraz online w usłudze Polsat BOX GO