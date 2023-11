Hurkacz - Djoković Transmisja TV ATP Finals Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Djoković STREAM ONLINE LIVE 16.11.2023

Hubert Hurkacz i Novak Djoković już dzisiaj zagrają mecz w ostatniej kolejce fazy grupowej ATP Finals 2023 w Turynie. Polak był pierwszym rezerwowym w prestiżowych mistrzostwach, a we wtorkowym spotkaniu Stefanos Tsitsipas skreczował już po trzech gemach starcia z Holgerem Rune, po czym wycofał się z rywalizacji.

Hurkacz - Djoković TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać ATP Finals 2023

Hubert Hurkacz i Novak Djoković w ATP Finals 2023 zagrają ze sobą już po raz siódmy. Wszystkie sześć poprzednich pojedynków wygrał Serb. Ostatni ich mecz był bardzo zacięty i dramatyczny, a Hurkacz przegrał 6:7, 6:7, 7:5, 4:6 na trawie Wimbledonu, marnując w dwóch pierwszych setach wielkie szanse. W kluczowych momentach nie poradził sobie ze stresem, który teraz powinien być mniejszy. - Hubi Hurkacz jest przemiłym człowiekiem i bardzo go lubię. Ma niesamowicie potężny serwis, chyba najlepszy w całym tourze. Do tego ma naprawdę długie ręce, więc muszę być świetnie przygotowany. Kiedy jest przy siatce, naprawdę ciężko go minąć. To ciężki rywal - mówił Djoković o Hurkaczu.

Hurkacz - Djoković STREAM ONLINE LIVE ATP Finals Transmisja ONLINE 16.11.2023

Novak Djoković przed meczem z Hubertem Hurkaczem ma problemy zdrowotne, o czym donoszą włoskie media. Podobno Serb jest przeziębiony. Odwołał swój ostatni trening. We wtorek po dramatycznym meczu Djoković przegrał 5:7, 7:6(5), 6:7(2) z Jannikiem Sinnerem w fazie grupowej ATP Finals. A to oznacza, że z Hubertem Hurkaczem zagra o być albo nie być w prestiżowych mistrzostwach. Nawet zwycięstwo może mu nie dać awansu, bo dużo też będzie zależeć od wyniku drugiego w tej serii meczy w grupie - Jannik Sinner - Holger Rune. Jeżeli wygra Włoch, zajmie pierwsze miejsce w grupie, a Novak Djoković awansuje do półfinału razem z nim. Jeśli lepszy jednak okaże się Duńczyk, trzech tenisistów - Sinner, Djoković i Rune - będzie miało bilans zwycięstw i porażek 2-1 (zakładając wygraną Serba nad Polakiem). Wtedy zacznie się liczenie setów i gemów.

Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Djoković ATP Finals Transmisja TV

Hubert Hurkacz przed meczem z Novakiem Djokovciem w ATP Finals nie ma już szans na awans do półfinału. Stefanos Tsitipas za rozegranie kolejnego meczu zgarnął dużo pieniędzy. Jednak szkoda, że czując się tak fatalnie, nie zrezygnował z występu jeszcze przed spotkaniem. Wtedy Hurkacz miałby wciąż szanse nawet na wyjście z grupy. Teraz zagra w czwartek z Novakiem Djokoviciem tylko o punkty i premię na grupowe zwycięstwo.

Mecz Hubert Hurkacz - Novak Djoković w ATP Finals 2023 zostanie rozegrany w czwartek 16 września. Początek meczu Hurkacz - Djoković o godzinie 14.30. Transmisja TV z meczu Hurkacz - Djoković w ATP Finals 2023 na Polsacie Sport, stream online na Polsat BOX GO.