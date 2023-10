Hurkacz - Griekspoor Transmisja TV ATP Bazylea Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Griekspoor STREAM ONLINE LIVE 27.10.2023 Hurkacz w TV dzisiaj

Iga Świątek pławi się w niewyobrażalnych luksusach. Cena za pokój w tym hotelu sprawia, że nogi same się uginają. Co za widoki!

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Bazylei, a jego rywalem będzie Holender Tallon Griekspoor, który pokonał 6:4, 6:3 Australijczyka Alexa de Minaura. Szykują się duże emocje. Hurkacz i Griekspor grali ze sobą dwa razy i oba te pojedynki były niezwykle zacięte i dramatyczne. Oba też rozegrali w tym sezonie. Najpierw górą był Hurkacz, który pokonał Grekspoora 6:3, 5:7, 6:7(13), 7:6(5), 6:4 w Roland Garros. Potem Holender zrewanżował się Polakowi na trawie w Halle, wygrywając 6:3, 1:6, 7:6(6).

Hubert Hurkacz zrobił kolejny krok w Bazylei, gdzie walczy o cenne punkty w wyścigu o ATP Finals, kończące sezon nieoficjalne mistrzostwa świata (Turniej Masters). Polak po triumfie w Szanghaju szybko opadł w Tokio, ale było to efektem głównie ogromnego zmęczenia. Teraz znów imponuje wysoką formą. Polak awansował do ćwierćfinału w Bazylei po bardzo dobrej grze i zwycięstwie 6:1, 6:4 nad Niemcem Janem-Lennardem Struffem. Wrocławianin po raz pierwszy w karierze zdołał pokonać tego tenisistę. W nagrodę zagra w 1/4 finału.

Hubert Hurkacz w Bazylei bije się o awans do ATP Finals w Turynie czyli prestiżowego Turnieju Masters. Zagra w nim tradycyjnie ósemka najlepszych tenisistów w sezonie, a gra toczyć się będzie o ogromne pieniądze. Pewni awansu do ATP Finals są już Novak Djoković, Carlos Alcaraz, Daniił Miedwiediew i Jannik Sinner. Praktycznie zapewnioną kwalifikację ma też Andriej Rublow, a bardzo trudno będzie też wyprzedzić Stefanosa Tsitsipasa i pewnie Alexandra Zvereva.

O ostatnie ósme miejsce walczą przede wszystkim Taylor Fritz, Holger Rune, Casper Ruud i właśnie Hubert Hurkacz, który goni rywali, choć matematyczne szanse na awans ma jeszcze sporo innych zawodników. Co ciekawe, Hurkacz, Rune, Ruud i Fritz walczą zgodnie w Bazylei, a nie w rozgrywanym w tym samym czasie turnieju ATP 500 w Wiedniu. Duńczyk i Amerykanin wygrali kolejne mecze, a to Polak musi odrabiać straty do tych tenisistów. Potrzebuje zatem kolejnych zwycięstw i cennych punktów.

Mecz Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor w 1/4 finału turnieju ATP w Bazylei zostanie rozegrany w piątek 27 października. Początek meczu Hurkacz - Griekspoor po godzinie 14 (drugi mecz od godz. 12 po meczu debla). Transmisja TV z meczu Hurkacz - Griekspoor na antenie Polsatu Sport oraz online na Polsat BOX GO.

