Hurkacz - Humbert Transmisja TV ATP Bazylea Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Humbert STREAM ONLINE LIVE 28.10.2023 Hurkacz w TV dzisiaj

Polskiej tenisistce grożono śmiercią. W to obrzydlistwo aż trudno uwierzyć, Katarzyna Kawa podjęła radykalny krok

Hubert Hurkacz już dzisiaj zagra w półfinale turnieju ATP w Bazylei, a jego rywalem będzie Francuz Hugo Humbert. Polak awans do 1/4 finału wywalczył po zwycięstwie 6:7, 6:4, 6:4 nad Holendrem Tallonem Griekspoorem. Humbert pokonał 6:4, 2:6, 6:2 rewelacyjnego Szwajcara Dominika Strickera. Hurkacz w Bazylei walczy o cenne punkty w wyścigu o kończące sezon nieoficjalne mistrzostwa świata (Turniej Masters).

Hurkacz - Humbert TV Transmisja NA ŻYWO ATP Bazylea Hurkacz Gdzie oglądać mecz dzisiaj

Hubert Hurkacz i Ugo Humbert grali ze sobą raz. Górą w tym pojedynku był Polak, który pokonał Francuza 7:6, 6:3 na trawie w turnieju ATP w Halle w 2022 roku. Hugo Humbert ma 188 cm wzrostu i 25 lat, czyli jest młodszy o rok od wrocławianina. W rankingu ATP tenisista z Metz zajmuje 28. miejsce. Hurkacz w Bazylei robił kolejny krok w kierunku awansu do ATP Finals.

Hurkacz - Humbert Gdzie oglądać półfinał ATP Bazylea Hurkacz mecz dzisiaj Transmisja TV

Hubert Hurkacz po spektakularnym triumfie w Szanghaju szybko opadł w Tokio, ale było to efektem głównie ogromnego zmęczenia. Teraz znów imponuje wysoką formą. W Turnieju Masters. zagra tradycyjnie ósemka najlepszych tenisistów w sezonie, a gra toczyć się będzie o ogromne pieniądze. Pewni awansu do ATP Finals są już Novak Djoković, Carlos Alcaraz, Daniił Miedwiediew, Jannik Sinner i Andriej Rublow, a bardzo trudno będzie też wyprzedzić Stefanosa Tsitsipasa i pewnie Alexandra Zvereva. O ostatnie ósme miejsce walczą przede wszystkim Taylor Fritz, Holger Rune, Casper Ruud i właśnie Hubert Hurkacz. Fritz i Ruud odpadli już w Bazylei, więc Polak ich wyprzedzi. W turnieju gra za to dalej Rune.

Hurkacz - Humbert STREAM ONLINE LIVE ATP Bazylea Transmisja ONLINE 28.10.2023

Mecz Hubert Hurkacz - Ugo Humbert mecz w półfinale turnieju ATP w Bazylei zostanie rozegrany w sobotę 28 października. Początek półfinału Hurkacz - Humbert po godzinie 15. Transmisja TV meczu Hurkacz - Humbert na antenie Polsatu Sport Extra oraz online na Polsat BOX GO.

QUIZ: Jesteś kibicem tenisa? Rozpoznasz tych tenisistów? Sprawdź się! Pytanie 1 z 20 Tenisista na zdjęciu to... Feliciano Lopez Rafael Nadal Juan Martin del Potro Roger Federer Dalej