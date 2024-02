Hurkacz - Lehecka Transmisja TV ATP Rottterdam Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Lehecka STREAM ONLINE LIVE 13.02.2024

Piękna tenisistka uwielbia pokazywać się bez ubrań. Jej gorące zdjęcia stopiłyby lodowce. 25-latka robi to bez oporów

Hubert Hurkacz zaczyna walkę w turnieju ATP w Rotterdamie. To halowy turniej rangi ATP 500 na kortach twardych. W 1. rundzie rywalem Polaka będzie groźby Czech Jiri Lehecka. Hurkacz po raz pierwszy zmierzy się z tym tenisistą. Tenisista z Wrocławia w Rotterdamie zagra tuż po występie w Marsylii. Jeżeli pokona Leheckę, w kolejnej rundzie zmierzy się z Holendrem Tallonem Griekspoorem.

Hurkacz - Lehecka Transmisja TV Gdzie oglądać mecz ATP Rotterdam

Hubert Hurkacz niedawno awansował na 8. miejsce w rankingu ATP, najwyżej w karierze. Gdyby obronił tytuł w Marsylii, wskoczyłby na 7. pozycję, ale niestety w półfinale przegrał 4:6, 4:6 z Francuzem Ugo Humbertem, który w świetnym stylu zrewanżował się Polakowi za trzy kolejne porażki. Hurkacz w niedzielę świętował 27. urodziny, ale niestety nie sprawił sobie prezentu na korcie.

Hurkacz - Lehecka STREAM ONLINE LIVE ATP Rotterdam Transmisja ONLINE 13.02.2024

Mecz Hubert Hurkacz - Jiri Lehecka w 1. rundzie turnieju ATP w Rotterdamie zostanie rozegrany we wtorek 13 lutego. Początek meczu Hurkacz - Lehecka ok. godziny 21.00-21.30 (drugi mecz od godz. 19.30 po meczu Rublow - Bergs). Transmisja TV z meczu Hurkacz - Lehecka w turnieju ATP w Rotterdamie na antenie Polsatu Sport Extra oraz online na Polsat BOX GO.