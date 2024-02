Hurkacz – Machac RELACJA na żywo ATP Marsylia Hurkacz – Machac WYNIK LIVE mecz Hurkacza dzisiaj 9.02 NA ŻYWO w INTERNECIE

Hubert Hurkacz - Tomas Machac -:-, -:-

Hubert Hurkacz sprawił miłą niespodziankę polskim fanom. Choć nasz najlepszy tenisista należy do czołówki światowego tenisa i zajmuje obecnie najwyższe w karierze, 8. miejsce, to w turniejach Wielkiego Szlema do tej pory nie radził sobie tak, jak można byłoby się tego spodziewać. Rok 2024 zaczął on jednak bardzo dobrze, bo od dotarcia do ćwierćfinału Australian Open i niewiele brakowało, a zagrałby w półfinale, jednak po pięciosetowym boju uległ Daniiłowi Miedwiediewowi. Po porażce Hurkacz odpoczywał około tygodnia, a do gry wrócił z początkiem lutego w Pucharze Davisa, w którym Polska mierzyła się z Uzbekistanem. Teraz natomiast wrócił do cyklu ATP i podjął się obrony tytułu w Marsylii.

Rok temu Hubert Hurkacz okazał się być najlepszy w turnieju ATP 250 w Marsylii i postanowił znów powalczyć o zwycięstwo w tym francuskim mieście. W pierwszej rundzie nie musiał rywalizować z racji na swoją pozycję w rankingu ATP, a w drugiej bez większych problemów odprawił Aleksandra Szewczenkę (ATP 56.) 6:1, 6:4. W ćwierćfinale zagra z Czechem Tomasem Machacem (ATP 66.), z którym do tej pory nie rywalizował. Teoretycznie zadanie jest łatwiejsze, bowiem Machac zajmuje niższą o 10 miejsc lokatę od poprzedniego rywala Polaka.