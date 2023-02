i Autor: AP Photo Hurkacz - Riedi O której godzinie gra Hurkacz ATP Marsylia KIEDY gra Hurkacz pierwszy mecz w Marsylii

Hurkacz - Riedi O której godzinie gra Hurkacz ATP Marsylia KIEDY gra Hurkacz pierwszy mecz w Marsylii

O której gra Hurkacz ATP Marsylia KIEDY gra Hurkacz - Riedi O której godzinie mecz Hurkacza w Marsylii. Hubert Hurkacz poznał pierwszego rywala w turnieju ATP w Marsylii. Długo to trwało, ale późnym wieczorem awans do 2. rundy wywalczył Szwajcar Leandro Riedi (nr 133) i to on będzie przeciwnikiem Polaka. Turniej w Marsylii to impreza rangi ATP 250, w którym najlepszy polski tenisista (nr 11 ATP) rozstawiony jest z numerem 1. Hurkacz ma mieszkanie w Monte Carlo, gdzie spędza dużo czasu, trenując, a Marsylia jest niedaleko, więc to dla niego prawie domowy turniej. Sprawdź, kiedy gra Hurkacz w Marsylii Hurkacz - Riedi O której godzinie gra Hurkacz.