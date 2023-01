Hurkacz - Wawrinka O której godzinie gra Hurkacz United Cup KIEDY gra Hurkacz ze Szwajcarią

Roger Federer przerwał milczenie! Wszystko przez Igę Świątek, Szwajcar musiał to skomentować!

Hubert Hurkacz kolejny mecz zagra we wtorek, a jego rywalem będzie Stan Wawrinka, były mistrz olimpijski (w deblu), trzykrotny mistrz Szlemów w singlu (Australian Open 2014), Roland Garros (2015), US Open (2016). Atuty Wawrinki to ogromne doświadczenie, mocny serwis i potężny jednoręczny bekhend, jeden z najlepszych w tourze.

Hubert Hurkacz na otwarcie rywalizacji w United Cup pokonał (7:6, 4:6, 6:3) Aleksandra Bublika i ten wynik miał kluczowe znaczenie w meczu Polska - Kazachstan, otworzył nam drogę do pewnego zwycięstwa. Hurkacz zaczął ten mecz bardzo dobrze, ale w drugim secie poziom jego gry wyraźnie spadł. W najważniejszych momentach pokazał klasę, a potem w mikście w parze z Igą Świątek szaleli na korcie, zachwycając kibiców. Stan Wawrinka najlepsze lata ma już za sobą, a w ostatnich latach zmagał się z kontuzjami, ale widać, że teraz odbudował formę.

Mecz Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka w ramach spotkania Polska - Szwajcaria w United Cup zostanie rozegrany we wtorek 3 stycznia 2023. Początek meczu Hurkacz - Wawrinka o godzinie 7.30 rano polskiego czasu. Transmisja TV na antenie TVP Sport.