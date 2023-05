Hurkacz - Wolf O której godzinie gra Hurkacz ATP Rzym KIEDY gra Hurkacz pierwszy mecz w Rzymie

Hubert Hurkacz poznał pierwszego rywala w turnieju ATP w Rzymie. Będzie nim Amerykanin J.J. Wolf (nr 54), który pokonał 7:5, 7:5 Francuza Hugo Greniera. Tenisista z Wrocławia dzięki wysokiej pozycji w rankingu (nr 15) zacznie rywalizację w Rzymie w 2. rundzie. Mecz Hurkacz - Wolf zostanie rozegrany w sobotę 13 maja. Poniżej więcej informacji.

Hubert Hurkacz i Amerykanin J.J. Wolf zagrają ze sobą po razy pierwszy Wrocławianin przed turniejem w Rzymie walczył w Madrycie. Doszedł tam do 3. rundy, w której przegrał 6:7, 3:6 z Chorwatem Borną Coriciem. Hurkacz rok temu doszedł tam do ćwierćfinału, więc stracił dużo punktów, ale obronił 15. miejsce w rankingu WTA. W Rzymie nie broni prawie niczego, więc ma okazję powiększyć swój dorobek. To turniej rangi ATP Masters 1000. Przed turniejem w Rzymie Hurkacz trenował w Monte Carlo, gdzie ma apartament i spędza tam dużo czasu. Tam warunki są zbliżone do tych w Rzymie.

Hubert Hurkacz w Rzymie rok temu i dwa lata temu odpadł już po pierwszych meczach. W 2022 r. przegrała dramatyczny mecz z Belgiem Davidem Goffinem (6:7, 6:7), a w 2021 przemęczony z powodu złego samopoczucie nie dokończył spotkania z Lorenzo Musettim (4:6, 0:2 krecz). W Rzymie korty ziemne są bardzo wolne, stosunkowo wolniejsze od tych w innych dużych turniejach rozgrywanych na mączce. Takie warunki nie odpowiadają Polakowi, który swoją grę opiera na mocnym serwisie. W dłuższych wymianach na mączce często brakuje mu solidności.

Mecz Hubert Hurkacz - J.J. Wolf w 2. rundzie turnieju ATP w Rzymie zostanie rozegrany w sobotę 13 maja 2023. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Hurkacz - Wolf. Transmisje TV z turnieju ATP w Rzymie na antenie Polsatu Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.