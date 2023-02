Hurkacz - Ymer TV Transmisja NA ŻYWO ATP Marsylia Gdzie oglądać mecz Hurkacz - Ymer STREAM ONLLINE LIVE 24.02.2023 Na jakim programie Hurkacz w TV dzisiaj

Hubert Hurkacz już dzisiaj powalczy w ćwierćfinale turnieju ATP w Marsylii, a jego rywalem będzie Szwed Miakel Ymer (nr 69). Na otwarcie rywalizacji w Marsylii przeciwnikiem Polaka był Szwajcar Leandro Riedi (nr 133). Hurkacz rozpoczął ten pojedynek słabo, co kosztowało go porażkę w pierwszym secie. Ale potem grał już dobrze i wygrał 4:6, 6:3, 6:2. Ymer tego dnia odpoczywał, bo Belg David Goffin wycofał się z rywalizacji, oddając mecz walkowerem.

Hubert Hurkacz i Mikael Ymer grali ze sobą dwa razy. Wrocławianin najpierw pokonał ciemnoskórego Szweda 6:2, 7:6(2) w turnieju ATP w Auckland w 2020 r. Potem była pamiętna porażka Hurkacza w 1. rundzie Australian Open. Polak niespodziewanie przegrał wtedy z Ymerem w Melbourne 6:3, 3:6, 6:3, 5:7, 3:6. Tenisiście z Wrocławia policzono wtedy aż 100 niewymuszonych błędów! Mający etiopskie korzenie niewysoki Ymer (183 cm) jest bardzo szybki i zwinny, dobrze porusza się po korcie, imponuje niesamowitą kondycją. Czy Hurkacz poradzi sobie z nim w Marsylii? - Trenowałem naprawdę dobrze przez cały rok. Wszystko idzie dobrze. Potrzebuję tylko wyników, więc może tutaj? - powiedział Hubi.

Hubert Hurkacz kilka dni temu wypadł z Top-10 rankingu ATP, spadając z 10. na 11. miejsce. O kolejne cenne punkty Polak walczy teraz w Marsylii. To zawody rangi ATP 250, a tenisista z Wrocławia będzie rozstawiony z numerem 1. Hurkacz do Marsylii wraca po kilku latach nieobecności. Ostatnio grał w tym turnieju w 2020 roku i odpadł w 1/8 finału. Hurkacz po występie w Australian Open, gdzie po raz pierwszy w karierze doszedł do 4. rundy, trenował w Monte Carlo. Ostatnio walczył w turnieju ATP w Rotterdamie, z którego odpadł po porażce z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Ruszyły turnieje ATP w Marsylii, WTA w Dubaju i WTA w Meridzie. We wszystkich tych zawodach z numerami 1 rozstawieni są Polacy - Hubert Hurkacz, Iga Świątek i Magda Linette.

Mecz Hubert Hurkacz - Mikael Ymer w ćwierćfinale turnieju ATP w Marsylii zostanie rozegrany w piątek 24 lutego 2023. Początek meczu Hurkacz - Ymer po godzinie 14.30. Prawa telewizyjne do cyklu ATP i turnieju ATP w Marsylii ma Polsat Sport, ale nie planuje transmisji TV z meczu Hurkacza. Mecz oglądać można online na legalnych portalach bukmacherskich, po rejestracji i zalogowaniu.