Iga Świątek - Abduraimova Transmisja TV WTA Warszawa Gdzie obejrzeć mecz Świątek - Abduraimova STREAM ONLINE LIVE 25.07.2023 Na którym kanale Iga Świątek w TV dzisiaj

Przygoda Igi Świątek na Wimbledonie zakończyła się zdecydowanie szybkiej, niż polska tenisistka by sobie tego życzyła i musiała pożegnać się z brytyjskimi kortami już w ćwierćfinale, kiedy to musiała uznać wyższość Eliny Svitoliny. Zawodniczka pochodząca z Raszyna szybko udała się na wakacje, aby odpocząć od trudów sezonu i zrelaksować się nieco przed kolejnymi wyzwaniami, wykorzystując swój czas wolny do maksimum. Teraz jednak czekają na nią kolejne mecze, które przede wszystkim rozgrzewają polską publiczność. Najlepsza rakieta na świecie zaczyna bowiem batalię w turnieju WTA w Warszawie, a jej pierwszą rywalką będzie pochodząca z Uzbekistanu Nigina Abduraimova. Nie jest więc tajemnicą, że murowaną faworytką jest Iga Świątek i raczej nikt nie spodziewa się, aby to jej rywalka schodziła z kotku zwycięska.

Spotkanie I rundy WTA Warszawa Iga Świątek - Nigina Abduraimova zaplanowane jest na wtorek 25 lipca i rozpocznie się o godzinie 17:30. TRANSMISJA NA ŻYWO z meczu Świątek - Abduraimova prowadzona będzie przez stacje TVP 1 oraz TVP Sport. Kibice będą mogli również śledzić losy meczu live online za pośrednictwem strony internetowej TVP Sport. Ponadto, RELACJA NA ŻYWO z meczu Iga Świątek - Abduraimova prowadzona będzie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!

