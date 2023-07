Obrzydliwe, co przytrafiło się Idze Świątek. Okropność nadeszła z niespodziewanej strony, ekspert w końcu nie wytrzymał

Kiedy tylko Iga Świątek wychodzi na kort przed kolejnymi meczami, tłumy wiernych fanów z zapartym tchem śledzą tego, jak poradzi sobie wciąż najlepsza tenisistka rankingu WTA. Pochodząca z Raszyna 22-latka dostarczyła masy emocji również podczas zakończonego niedawno Wimbledonu, jednak zakończyła swój udział w turnieju o wiele szybciej, niż chciałby tego ona, jak i jej fani, przegrywając z Eliną Svitoliną w ćwierćfinale 5:7, 7:5(5), 2:6. Po rywalizacji na angielskich kortach. Świątek postanowiła odpocząć na drugim końcu Europy.

Tak Iga Świątek bawi się na wakacjach po Wimbledonie! Polska tenisistka pokazała zdjęcia z Krety

Niedługo Iga Świątek zamelduje się na turnieju WTA 250 w Warszawie, a później czekają ją jeszcze zmagania w Montrealu i Cincinnati, a także US Open. Zanim jednak do tego dojdzie, polska tenisistka cieszy się wolnym czasem i postanowiła pokazać, jak bawi się na greckiej Krecie.

Iga Świątek wskoczyła w stój kąpielowy i pochwaliła się fotkami z wakacji! Tak bawi się po Wimbledonie

- Muszę przyznać, że mam najlepszą pracę na świecie, skoro pozwala mi podróżować do miejsc takich jak to. Poważnie rozważam zostanie tu do końca miesiąca… Tylko nie mówcie nic mojemu teamowi. - napisała w mediach społecznościowych Iga Świątek pokazując parę fotek z wakacji, chwaląc się m.in. widokami, jakie ma okazję podziwiać odpoczywając na greckiej wyspie.