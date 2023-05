Iga Świątek aż nie wytrzymała, gdy to zobaczyła. Spojrzała na swojego idola i złamało się jej serce, "nie chcę, żeby cierpiał"

Iga Świątek przejmuje się dość niepokojącymi doniesieniami na temat Rafaela Nadala. Legenda męskiego tenisa ogłosiła, że ze względu na problemy ze swoim zdrowiem nie będzie w stanie wystąpić w trakcie turnieju WTA w Rzymie, co było wielkim zaskoczeniem dla wszystkich fanów Hiszpana - w tym Świątek. Gwiazda powiedziała, że nie chciałaby widzieć swojego idola w trakcie cierpienia.

Iga Świątek szczerze o Nadalu. Nie chce, aby Hiszpan cierpiał

O swoich poglądach względem Nadala Świątek powiedziała przed występami w Rzymie zaznaczając, że nie jest obiektywna względem postaci Hiszpana, bo jest jej wielkim idolem. Jak sama mówi, dla fanki oglądanie tenisisty w momencie jego cierpienia byłoby bardzo przykrym doświadczeniem.

- Jestem wielką fanką Rafy. Chciałabym widzieć go na korcie. Szanuję to, jakim jest wojownikiem. Zawsze stara się naciskać, poprawiać się, lepiej grać, żeby rywalizować na najwyższym poziomie (...) Nie wiem, z jakim bólem się zmaga. Nie chcę, żeby cierpiał. Nie jestem obiektywna, ponieważ chciałabym widzieć go grającego, ale z drugiej strony wiem, że jeśli będzie cierpiał, to nie będzie to przyjemne do oglądania - dodała polska tenisistka. Wyraziła też nadzieję, że Nadal będzie zdrowy i szczęśliwy, nawet jeśli będzie to oznaczało brak startu we French Open. - powiedziała Iga Świątek.