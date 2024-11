Iga Świątek wraca do gry po blisko dwóch miesiącach przerwy i zmianie trenera, więc jej forma jest wielką niewiadomą. Jeszcze większą zagadką jest jednak dyspozycja Barbory Krejcikovej. Sympatyczna Czeszka gra bardzo różnorodny i wszechstronny tenis, a jej potencjał jest ogromny, o czym boleśnie przekonała się choćby Polka, przegrywając z nią dwa ostatnie mecze (finały WTA Ostrawa 2022 i WTA Dubaj 2023, bilans ich rywalizacji to 2-2). Jednak po spektakularnym triumfie w Wimbledonie tenisistka z Brna wpadła w dołek formy, przeplatając wstydliwe porażki kontuzjami. Dopiero kilka dni przed przylotem do Rijadu wznowiła treningi, przez co opóźniła swoją podróż do Arabii Saudyjkiej. Jeszcze we wtorek - w dniu losowania WTA Finals - trenowała w Pradze. "Kolejny dzień na korcie" - napisała, dzieląc się z kibicami krótkim filmem.

WTA Finals: Kiedy gra Iga Świątek z Barborą Krejcikovą? O której?

Barbory Krejcikovej nie można lekceważyć, ale wobec jej problemów wydaje się idealną rywalką dla Igi Świątek, która na początku może być nieco "zardzewiała" po tak długiej przerwie w grze. A wynik pierwszego meczu w grupie w takim turnieju jak WTA Finals ma zawsze kluczowe znaczenie. Zwycięstwo powinno wzmocnić mentalnie Igę przed kolejnymi pojedynkami - z Amerykankami Coco Gauff i Jessicą Pegulą. Krejcikova pojawiła się w Rijadzie, ale jej występ - wobec wspomnianych problemów zdrowotnych - wciąż stoi po znakiem zapytania. Tymczasem Amerykanka Emma Navarro, pierwsza rezerwowa, zakończyła sezon i zrezygnowała z przylotu do Arabii Saudyjskiej. W tej sytuacji Czeszkę zastąpiłaby Rosjanka Daria Kasatkina.

Iga Świątek - Barbora Krejcikova Kiedy i o której godzinie mecz WTA Finals

Mecz Iga Świątek - Barbora Krejcikova w WTA Finals 2024 zostanie rozegrany w niedzielę 3 listopada. Początek meczu Świątek - Krejcikova nie przed godz. 13.30 (po meczu debla). Transmisja TV z WTA Finals w Rijadzie na antenach Canal+ Sport.

