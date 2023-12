Iga Świątek - Beatriz Haddad Maia RELACJA NA ŻYWO United Cup Polska - Brazylia Iga Świątek - Haddad Maia WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Na żywo Iga Świątek - Beatriz Haddad Maia Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Beatriz Haddad Maia w United Cup. Początek spotkania o godzinie 10 polskiego czasu

Iga Świątek i Beatriz Haddad Maia grały ze sobą dwa razy. Bilans tej rywalizacji jest remisowy, a oba poprzednie spotkania były dramatyczne i zacięte. Najpierw górą była leworęczna Brazylijka, która pokonała Świątek 6:4, 3:6, 7:5 w Toronto w 2022 r. Potem górą już była Iga Świątek, która na drodze do triumfu w ubiegłorocznym Roland Garros wygrała 6:2, 7:6, ale końcówka była niezwykle emocjonująca. Haddad Maia jest leworęczna. Silna fizycznie Brazylijka na korcie imponuje walecznością i nieustępliwością. Na koniec poprzedniego sezonu wygrała turniej WTA Elite Trophy.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz występem w United Cup zaczynają sezon. To rozgrywane w Australii międzynarodowe rozgrywki organizowane wspólnie przez ATP i WTA. Walczy w nich 18 zespołów, a Polska rozstawiona jest z numerem 1. Nasi tenisiści powalczą w grupie w Perth i zmierzą się kolejno z Brazylią (30 grudnia) i Hiszpanią (1 stycznia). Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem. Za nami pierwszy mecz w naszej grupie. Hiszpania pokonała Brazylię 2-1.

Format United Cup zmieniono w porównaniu z pierwszą edycją. Tym razem mecze będą krótsze niż rok temu - każdy składać się będzie z singla kobiet, singla mężczyzn i miksta (w poprzedniej edycji były cztery single i mikst). Dlatego Idze Świątek i Hubertowi Hurkaczowi nie będzie towarzyszyć Magda Linette. W polskim zespole znaleźli się Daniel Michalski, Jan Zieliński, Katarzyna Kawa i Katarzyna Piter. Tenisiści w United Cup walczą u rankingowe punkty i zarabiają duże pieniądze. W puli nagród jest aż 10 mln dolarów. Nagrody za kolejne zwycięstwa wypłacane będą w oparciu o ranking zawodników. - Mecze w reprezentacji Polski są zawsze ekscytujące. Rok temu bawiliśmy się świetnie i mam nadzieję, że teraz będzie podobnie - stwierdziła Świątek.

Rok temu Iga Świątek i Hubert Hurkacz poprowadzili reprezentację Polski aż do półfinału, w którym ulegli tenisistom z USA, późniejszym zwycięzcom. Teraz Biało-Czerwoni znów są jednym z faworytów. Iga i Hubi znów mają stworzyć zabójczą mieszankę na korcie. - Myślę, że jesteśmy dobrze zgrani na korcie, pod względem tenisowym i pozasportowym bardzo dobrze się dogadujemy - mówi Świątek o grze z Hurkaczem. - W poprzednim United Cup było dużo dobrej zabawy. Do tego z Hubertem gra się wygodnie, kiedy stoi się, a on serwuje asy - dodała z uśmiechem Iga.