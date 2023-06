Iga Świątek - Blinkowa TV Transmisja NA ŻYWO WTA Bad Homburg Gdzie oglądać mecz Świątek - Blinkowa STREAM ONLINE LIVE 29.06.2023 Na jakim programie Iga Świątek w TV dzisiaj

Iga Świątek już dzisiaj zagra w ćwierćfinale turnieju WTA w Bad Homburg, a rywalką Polki będzie Rosjanka Anną Blinkowa (nr 39). - To mój pierwszy ćwierćfinał na korcie trawiastym, więc jestem bardzo podekscytowana – powiedziała Iga Świątek, która po raz pierwszy zagra z Blinkową. Grająca siłowy tenis Rosjanka wczoraj pokonała 7:5, 6:2 Kanadyjkę Leylę Fernandez.

Iga Świątek awans do ćwierćfinału turnieju WTA w Bad Homburg wywalczyła, pokonując 6:3, 6:1 Szwajcarkę Jil Teichmann. Liderka rankingu zaczęła ten mecz dość nerwowo, ale potem złapała luz i swobodę w grze. Polka wyraźnie rozpędza się na trawie. Najwyższa forma ma przyjść oczywiście w kolejnych tygodniach na londyńskiej trawie Wimbledonu. - Cieszę się, że zagram tutaj kolejny mecz. Na pewno to był dobry dzień. Jestem zadowolona ze swojego występu. Czułam, że mam wszystko pod kontrolą i to jest świetne. Myślę, że to przychodzi z doświadczeniem - powiedziała Iga Świątek. - Mam trenera, który wie, jak trenować zawodniczki, które są dobre na trawie, jak Aga Radwańska, więc jestem całkiem optymistycznie nastawiona do mojej przyszłości na tej nawierzchni - dodała z uśmiechem Iga Świątek, która w Bad Homburg zarobiła już niezłe pieniądze.

Iga Świątek nie ukrywa, że występ w Bad Homburg to dla niej przede wszystkim cenne przetarcie przed Wimbledonem, który zacznie się już w najbliższy poniedziałek (3 lipca). Losowanie drabinek singla w Londynie już w piątek. - Przede wszystkim cieszę się, że mogę rozegrać taki turniej, który jest trochę spokojniejszy. Chcę po prostu skoncentrować się na tym, by czegoś się nauczyć, a nie na samym wyniku - powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Eurosportem. - W tym roku przede wszystkim chciałabym zyskać trochę doświadczenia i nauczyć się więcej na trawie. Myślę, że z roku na rok będzie mi to przychodzić coraz łatwiej - dodała Polka.

Iga Świątek w Bad Homburg nie tylko rozgrywa mecze, ale również trenuje. Przed niemieckim turniejem Polka spędziła tam tydzień. - Staram się tutaj jak najwięcej uczyć i zbierać coraz więcej doświadczenia - stwierdziła Iga Świątek, która przygotowuje się do Wimbledonu pod okiem trenera Tomasza Wiktorowskiego, byłego szkoleniowca Agnieszki Radwańskiej. - Rozegrałam już tutaj w Bad Homburg sporo treningów i myślę, że mój tenis wygląda coraz fajniej. Teraz będę próbowała jeszcze przełożyć to na mecze - dodała Iga Światek.

Mecz Iga Światek - Anna Blinkowa w ćwierćfinale turnieju WTA w Bad Homburg zostanie rozegrany w czwartek 29 czerwca 2023. Początek meczu Świątek - Blinkowa po godzinie 16.30. Transmisja TV z meczu Świątek - Blikowa w turnieju WTA w Bad Homburg na antenie Canal+ Sport. Stream online na Canal+ ONLINE.