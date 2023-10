Iga Świątek - Caroline Garcia Relacja NA ŻYWO WTA Pekin Świątek - Garcia WYNIK NA ŻYWO Relacja live online

Iga Świątek wyrzuciła to z siebie po rozbiciu Magdy Linette. Długo dusiła to w sobie, wreszcie wypaliła

Początek spotkania o godzinie 6.30 polskiego czasu

Iga Świątek po zwycięstwie nad Magdą Linette w piątek rano powalczy z Caroline Garcią, a stawką będzie miejsce w półfinale turnieju WTA w Pekinie. Zajmująca 10. miejsce w rankingu Francuzka na koniec poprzedniego sezonu triumfowała w WTA Finals, nieoficjalnych mistrzostwach świata. Znana jest ze skrajnie agresywnego stylu gry i potężnych returnów, a Igę Świątek już raz ograła. - Zagrałam naprawdę dobre spotkanie i kontrolowałam je od początku do końca - nie kryła satysfakcji Świątek po rozgromieniu Linette (6:1, 6:1) w pojedynku, który elektryzował polskich fanów. Iga po spadku formy w Tokio, teraz wyraźnie złapała wiatr w żagle i gra znakomicie. - Myślę, że korty tutaj pasują do mojego stylu gry i z meczu na mecz czuję się coraz lepiej, ale nie chcę też, żeby moje oczekiwania były za wysokie. Lepiej skupić się na podstawach i ciężkiej pracy - podkreślała w swoim stylu nasza gwiazda.

Iga Świątek i Caroline Garcia grały ze sobą trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla Polki. W minionym sezonie Francuzka była górą w Warszawie (6:1, 1:6, 6:4), a Iga zrewanżowała jej się w fazie grupowej WTA Finals w Teksasie (6:3, 6:2). Obie panie wyszły wtedy z grupy, a Garcia niespodziewanie wygrała cały turniej. Główne atuty mierzącej 177 cm tenisistki to potężny serwis i znakomity agresywny return. Wchodzi głęboko w kort, atakując serwisy rywalek. Jest też znakomitą deblistką, więc świetnie czuje się przy siatce. Ostatnio prezentowała się nieco słabiej, na co wpływ miały sprawy prywatne (śmierć ukochanej babci). Teraz odbudowała formę. - Na pewno nie będzie łatwo, bo na tym etapie turnieju nie ma już łatwych rywalek. Grałyśmy ze sobą, więc znamy dobrze nasze style gry. Przygotujemy się taktycznie, ale postaram się skupić na sobie i swoim tenisie. Kiedy gram na swoim wysokim poziomie, jestem w stanie pokonać każdą rywalkę - mówi Iga.

Mecz Iga Świątek - Carolinie Garcia w ćwierćfinale turnieju WTA w Pekinie zostanie rozegrany w piątek 6 października. Początek meczu Iga Świątek - Caroline Garcia o godzinie 6.30 rano polskiego czasu (pierwszy mecz na korcie). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Garcia w Pekinie.