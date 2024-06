Iga Świątek jest już w 1/2 finału Roland Garros po zwycięstwie nad Marketą Vondrousovą. Polka walczy o czwarty triumf w paryskim French Open i ma szansę jako trzecia tenisistka w historii w Erze Open wygrać Roland Garros trzeci raz z rzędu, po Monice Seles i Justine Henin. Iga Świątek wygrała już 17. mecz z rzędu. Na kortach im. Rolanda Garrosa liderka rankingu jest niepokonana od 19 spotkań.

Kiedy gra Iga Świątek półfinał z Coco Gauff w Roland Garros 2024

Iga Świątek w półfinale French Open zagra z Coco Gauff. Amerykanka ograła Tunezyjkę Ons Jabeur. Świątek i Gauff grały ze sobą już aż 11 razy. Polka jest prawdziwą zmorą młodej Amerykanki, bilans tej rywalizacji to 10-1 dla liderki rankingu. Tuż przed Roland Garros w półfinale turnieju WTA w Rzymie Iga ograła Coco 6:4, 6:3. Mistrzyni US Open nie kryła rozczarowania, ale też podkreślała, że zagrała dobre spotkanie. I doceniła klasę Igi Świątek. - Prawdopodobnie przeciwko każdej innej rywalce bym dzisiaj wygrała - powiedziała po tym meczu Coco Gauff. - Wiem, że muszę ją pokonać, jeśli chcę wygrać Rolanda Garrosa. Zamierzam wykorzystać to, czego się dzisiaj nauczyłam i spróbować zastosować to podczas naszego następnego meczu, mam nadzieję, że już na Rolandzie Garrosie - dodała wtedy Amerykanka.

Iga Świątek - Coco Gauff Kiedy mecz? O której godzinie półfinał?

Mecz Iga Świątek - Coco Gauff w półfinale Roland Garros 2024 zostanie rozegrany w czwartek 6 czerwca. Początek meczu Igi Świątek z Coco Gauff w 1/2 finału po godzinie 15. Transmisje TV z Roland Garros 2024 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

