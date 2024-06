i Autor: AP Iga Świątek - Marketa Vondrousova Relacja NA ŻYWO i wynik meczu Roland Garros

Roland Garros 2024

Iga Świątek - Marketa Vondrousova Relacja NA ŻYWO i wynik meczu Roland Garros

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Marketą Vondrousovą w ćwierćfinale Roland Garros i będzie to starcie dwóch wielkoszlemowych mistrzyń. Leworęczna Czeszka, nr 6 WTA, rok temu sprawiła sensację, wygrywając Wimbledon. Przed meczem z Polką zdradziła, że zmaga się z kontuzją ręki, ale uraz prześladuje ją już od kilku dni i choć odczuwa dyskomfort, to z Igą Świątek zagra. - Nie mam nic do stracenia. Postaram się cieszyć tym meczem - mówi Czeszka. Poniżej nasza relacja na żywo z meczu Świątek - Vondrousova w ćwierćfinale French Open.