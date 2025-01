Iga Świątek - Coco Gauff RELACJA NA ŻYWO Wynik meczu Polska - USA Finał United Cup

Iga Świątek kontra Coco Gauff w finale United Cup! Polska walczy z reprezentacją USA w meczu o tytuł, do którego awansowała po zwycięstwie 3=0 nad reprezentacją Kazachstanu. Hubert Hurkacz pokonał 6:3, 6:2 Aleksandra Szewczenkę, a zaraz potem Iga Świątek przypieczętowała awans Polaków, ogrywając po kosmicznym meczu 7:6, 6:4 Jelenę Rybakinę. - To było moje pierwsze zwycięstwo nad nią na szybkim korcie, więc wiele dla mnie znaczy - powiedziała Iga.

Iga Świątek - Coco Gauff NA ŻYWO Relacja LIVE WYNIK finał United Cup

Dla Igi Świątek meczu z USA to okazja do rewanżu z Coco Gauff, z którą niedawno przegrała w WTA Finals w Rijadzie (3:6, 4:6). Bilans tej rywalizacji to wciąż aż 11-2 dla Polki. Trzeba jednak przyznać, że Amerykanka w United Cup prezentuje się znakomicie. Nie straciła ani jednego seta. Widać, że jest w bardzo wysokiej formie, a triumf w WTA Finals 2024 dodał jej dużo pewności siebie. - Coco jest teraz na takim etapie, że z każdym miesiącem się rozwija. Dlatego to będzie fajne wyzwanie - powiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz rok temu byli dosłownie o włos od wygrania United Cup. W dramatycznym finale zmierzyli się z Niemcami. Iga Świątek rozbiła (6:3, 6:0) Andżelikę Kerber, a Hubi Hurkacz miał dwie piłki meczowe w pojedynku z Alexandrem Zverevem. Przy jednej z nich po zagraniu Niemca piłka zawadziła o boczną linię. Zverev odrobił straty, pokonał Hurkacza (6:7, 7:6, 6:4), a potem Polacy ulegli Niemcom w mikście (4:6, 7:5, 4-10).

Na żywo Iga Świątek - Coco Gauff Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Coco Gauff w finale United Cup Polska - USA. Początek spotkania o godzinie 7.30

