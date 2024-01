Iga Świątek - Danielle Collins Transmisja TV Australian Open Gdzie oglądać mecz Świątek - Collins STREAM ONLINE LIVE 18.01.2024

Iga Świątek dzisiaj w nocy zagra w 2. rundzie Australian Open 2024, a jej rywalka będzie Danielle Collins. Polka występ w Melbourne zaczęła od zwycięstwa 7:6(2), 6:2 nad Sofią Kenin, byłą mistrzynią AO. Liderka rankingu w pierwszym secie musiała dwukrotnie odrabiać stratę przełamania i była blisko porażko w tej partii, ale pokazała klasę. - Ona grała naprawdę dobrze. Nie mogłam znaleźć swojego rytmu, a Sofia robiło wszystko, żeby mi to utrudnić. Cieszę się, że w końcówce tego seta byłam w stanie wygrać ważne piłki. Nie było łatwo, ale w drugim secie grałam już lepiej - stwierdziła po meczu Iga.

Świątek - Collins Transmisja TV Gdzie oglądać Australian Open

Iga Świątek rywalkę w 2. rundzie Australian Open poznała po meczu Danielle Collins z Andżeliką Kerber. Amerykanka wygrała z reprezentantką Niemiec 6:2, 3:6, 6:1. Polka grała z Danielle Collins już pięć razy. Bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Igi Świątek, która przegrała z Amerykanką 4:6, 1:6 w półfinale Australian Open 2022, ale w pozostałych meczach dominowała. Ostatnio rozgromiła ją 6:1, 6:0 w Cincinnati w 2023 r, a kilka dni wcześniej wygrała z tenisistką z USA również w Montrealu (6:3, 4:6, 6:2). Collins gra bardzo agresywny tenis. Potężnie returnuje. Jednak popełnia też sporo błędów, często w jej grę wkrada się chaos. Potrafi być bardzo niebezpieczna, ale Iga Świątek będzie oczywiście faworytką. - Na pewno nie mogę powiedzieć, że mam tu łatwą drabinkę - westchnęła z uśmiechem Iga. - Danielle jest naprawdę dobrą zawodniczką. Graliśmy zacięte mecze. Ostatni miałam pod kontrolą, ale każdy jest inny.

Świątek - Collins Gdzie oglądać mecz Australian Open Transmisja TV

Iga Świątek przed Australian Open wystąpiła w United Cup. Porażka z Niemcami w dramatycznym finale była dla niej ogromnym rozczarowaniem, ale to był i tak świetny występ naszej gwiazdy, która w singlu wygrała już 17 meczów z rzędu. - Na pewno miło było rozegrać kilka meczów na wysokim poziomie z czołowymi zawodniczkami - skomentowała występ w United Cup Iga Świątek. - Zdałam sobie sprawę, że czuję się całkiem pewnie, trochę lepiej niż w zeszłym roku. Mam nadzieję, że to uczucie pozostanie ze mną. Ciężko pracowaliśmy w czasie United Cup. Byliśmy bardzo blisko zwycięstwa. Niestety nie udało się wygrać, ale mimo to było to świetne przeżycie i świetnie się bawiłam - dodała Iga Świątek.

Świątek - Collins STREAM ONLINE LIVE Australian Open Transmisja ONLINE 18.01.2024

Mecz Iga Świątek - Danielle Collins w 2. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w czwartek 18 stycznia. Początek meczu Świątek - Collins o godzinie 2 w nocy polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Świątek - Collins w Australian Open 2024 na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej