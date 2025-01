Getafe - FC Barcelona RELACJA NA ŻYWO: Barcelona wraca do rywalizacji w lidze! LIVE WYNIK 18.01.2025

Pena vs Szczęsny

Kontrakt Lewandowskiego z Barceloną dobiega końca. Wiadomo, co go czeka! O tym zapisie w umowie nie mówiono

Barcelona wraca do gry w LaLiga. Podopieczni Hansiego Flicka w ostatnim czasie oprócz utraty pierwszego miejsca w lidze hiszpańskiej ma aż 6 punktów straty do pierwszego Atletico Madryt. Jednak pojawiła się nadzieja dla "Dumy Katalonii", ponieważ od początku 2025 roku wrócili do dyspozycji sprzed kilku miesięcy. Ekipa z Robertem Lewandowskim na czela najpierw rozgromiła w Pucharze Króla Barbastro 4:0, a następnie po dwóch triumfach w Superpucharze Hiszpanii sięgnęli po tytuł - wygrywając w finale z Realem Madryt aż 5:2.

15 stycznia w Pucharze Króla Barcelona pewnie pokonała Real Betis 5:1. Starcie z Getafe ma mieć ogromne znaczenie dla Wojciecha Szczęsnego, ponieważ hiszpańskie media aż huczą od tego, że wybór golkipera na sobotnie spotkanie ma być wskazaniem na podstawowego bramkarza do końca sezonu.

