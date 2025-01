Iga Świątek pokonała Emmę Navarro! Polka w półfinale Australian Open! RELACJA NA ŻYWO

Na żywo Iga Świątek - Emma Navarro Kiedy gra Iga Świątek półfinał Australian Open O której godzinie mecz z Madison Keys KONIEC!!! IGA ŚWIĄTEK W PÓŁFINALE AUSTRALIAN OPEN! Polka pokonała Emmę Navarro 6:1, 6:2! Druga piłka meczowa po efektownym forhendzie Igi. Ładnie wkręciła piłkę w kort Równowaga. Return Igi w siatkę Iga ma piłkę meczową po znakomitym forhendzie! Równowaga Przewaga - Navarro. Błąd Polki na koniec długiej wymiany 40-40 Mocne i dokładne forhendy Polki zmusiły Amerykankę do błędu 30-40 Polka była w głębokiej defensywie i w końcu odegrała w aut 30-30 Iga dwie piłki od zwycięstwa 15-30 Mocny forhend Igi Świątek z dużą rotacją 0-30 As serwisowy Emmy Navarro 0-15 Bardzo niecelny forhend Polki 6:1, 5:2 Gem Świątek. Ważny gem. Iga po grze na przewagi obroniła podanie i jest blisko zwycięstwa Przewaga - Świątek. Długa wymiana, w której Iga dyktowała warunki. Na koniec wymuszony błąd Emmy Równowaga. Nieudana akcja Igi przy siatce Przewaga - Świątek. Świetny serwis Igi. Polka dostała ostrzeżenie, że przekroczenie czasu na serwis 40-40 Ładny bekhend Amerykanki i będzie walka na przewagi 40-30 Efektowna kontra Amerykanki. Minęła atakującą przy siatce Polkę 40-15 Navarro pod presją zagrała w aut 30-15 A teraz Iga zagrała z bekhendu w siatkę. Niewymuszony błąd 30-0 Kapitalny bekhend Igi 15-0 Dobry serwis Polki 6:1, 4:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. W ostatniej akcji Iga trafiła w końcową linię i wymusiła błąd rywalki 40-30 Iga ma breakpointa 30-30 Navarro zagrała w siatkę 15-30 Znów świetna akcja Amerykanki. Podniosła swój poziom 15-15 Navarro w dobrym momencie ruszyła do siatki i skończyła punkt wolejem 15-0 Błąd Amerykanki Navarro kłóciła się z sędzią, że Świątek odegrała po skrócie już po drugim odbiciu od kortu. Powtórki pokazały, że miała rację! 6:1, 3:2 Gem Świątek. Na koniec niesamowita akcja! Emma zagrała świetny skrót, ale Iga odegrała. Po chwili był lob Amerykanki, ale Polka nie dała się zaskoczyć Przewaga - Świątek. Mocny return Navarro ale w siatkę Równowaga. Amerykanka minimalnie przestrzeliła Kolejny błąd Igi. Polka broni breakpointa 40-40 Niecelny forhend Polki. Wieje teraz silniejszy wiatr 40-30 Navarro znów zagrała ramą rakiety, daleko w aut 30-30 Amerykanka broniła się slajsem, ale w końcu odegrała w aut 15-30 Agresywny return Navarro 15-15 Niecelny bekhend Polki. Więcej błędów teraz popełnia 15-0 Iga sprytnym forhendem zaskoczyła rywalkę, która spodziewała się uderzenia po crossie 6:1, 2:2 Gem Navarro. Amerykanka zakończyła go pewnym smeczem. Polka popełniała w tym gemie błędy 15-40 Dobry return Świątek 0-40 Navarro trafiła idealnie w boczną linię 0-30 Teraz duży aut po forhendzie Polki 0-15 Po mocnym returnie Iga miała otwarty kort, ale spudłowała z bekhendu 6:1, 2:1 Gem Świątek. Polka wygrała go pewnie i do zera 40-0 Mocny forhend Igi z zabójczą topspinową rotacją! 30-0 Polka dobrym bekhendem wymusiła błąd Amerykanki 15-0 Navarro zagrała ramą rakiety 6:1, 1:1 Gem Navarro. Na koniec efektowny bekhend Amerykanki 30-40 Iga celowała z forhendu w boczną linię, ale trafiła w korytarz deblowy 30-30 15-30 Iga mocnym bekhendem po linii wymusiła błąd rywalki 0-30 Autowy forhend Polki 0-15 Dokładny forhend Navarro po dobrym serwisie, którym otworzyła sobie kort 6:1, 1:0 Gem Świątek. Iga po grze na przewagi obroniła podanie w gemie otwierającym drugiego seta. W ostatniej akcji bezlitośnie przegoniła rywalkę po korcie Przewaga - Świątek. Pierwszy as serwisowy Równowaga. Drugi dzisiaj podwójny błąd serwisowy Igi Świątek Przewaga Świątek. Minimalnie niecelny return Navarro 40-40 Polka była w głębokiej w defensywie i w końcu nie zdołała odegrać 40-30 Navarro znów zagrała za końcową linię 30-30 Polka zagrała w siatkę, zaskoczył ją chyba kozioł piłki 30-15 Emma zagrała za końcową linię 15-15 Navarro zagrała ramą rakiety, daleko w trybuny 0-15 Długa wymiana. Na koniec Iga zagrała w siatkę Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek 6:1 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK. Polka wygrywa pewnie pierwszego seta 6:1! Dominuje na korcie! Druga piłka setowa. Iga mocnym returnem wymusiła błąd Emmy Równowaga. Dobry serwis Emmy na ciało Piłka setowa po kolejnym błędzie Amerykanki 40-40 Podwójny błąd serwisowy Navarro 30-40 Potężny bekhend Polki zagrany na półkorcie po krótszym zagraniu rywalki 15-40 Teraz prost błąd Navarro 0-40 Szybka wymiana przez środek kortu. Na koniec mocny bekhend Amerykanki 0-30 Efektowny smecz Navarro 0-15 "NIE!" - krzyknęła Iga po bekhendzie w siatkę 5:1 Gem Świątek. Ale akcja Igi na koniec gema! Trafiła najpierw dokładnie w jeden narożnik kortu. Emma odegrała, ale Polka poprawiła, trafiając w drugi narożnik kortu 40-30 Pewny smecz Polki 30-30 Po dobrym returnie rywalki Iga odegrała w siatkę 30-15 Emma przestrzeliła z forhendu 15-15 Navarro zagrała w siatkę 0-15 Amerykanka wywierała presję i skończyła punkt głębokim bekhendem pod końcową linię 4:1 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Polka znów przełamuje podanie Amerykanki! Piękny bekhend Polki. Kolejna szansa na przełamanie Równowaga. Bekhend Polki w korytarz deblowy Znów błąd Navarro na koniec dłuższej wymiany. Breakpoint 40-40 Iga dobiegła do piłki po skrócie Emmy, ale Amerykanka odegrała w odkryty kort 40-30 Długa wymiana i na koniec błąd Navarro. Jest breakpoint 30-30 Teraz niecelny return polskiej gwiazdy 30-15 Znów kapitalny return Igi 15-15 Mocny return Polki i bojowy okrzyk "JAZDA" 0-15 Niecelny return Świątek 3:1 Gem Świątek. Iga obroniła podanie po krótkiej grze na przewagi. Na razie Polka ma dość niski procent trafianego pierwszego podania. Tutaj jeszcze są duże rezerwy i pole do poprawy Przewaga Świątek. Iga wywierała presję, a potem uderzyła dokładnie z forhendu 40-40 Podwójny błąd serwisowy Świątek 40-30 Dobry serwis Igi, na zewnątrz i z dużą rotacją 30-30 Minimalnie niecelny bekhend Igi 30-15 Świetny bekhend Polki. Rywalka zmuszona do błędu 15-15 Polka popełniła błąd po głębokim returnie Amerykanki 15-0 Niecelny lob Navarro 2:1 Gem Navarro. Przewaga Amerykanki w gemie topniała, ale na koniec popisała się dokładnym serwisem 30-40 Iga otworzyła sobie kort dokładnym forhendem i poprawiła z bekhendu 15-40 Autowy bekhend Emmy 0-40 Amerykanka łatwo skończyła punkt po dobrym serwisie 0-30 Iga pod presją zagrała w siatkę 0-15 Dobry serwis Navarro 2:0 Gem Świątek. Na koniec pierwsza dłuższa wymiana. Polka popisała się w niej pięknym plasowanym bekhendem 40-15 Mocny bekhend Igi po crossie. Rywalka pod presją odegrała w siatkę 30-15 Świetny return Amerykanki 30-0 Navarro zagrała skrót, ale piłka nawet nie doleciała do siatki 15-0 Dobra reakcja Igi na mocny return Emmy, która po chwili popełniła błąd 1:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Pokaz siły Igi! Na koniec znów potężny return! Gem wygrany do zera 40-0 Potężny return Igi i są już breakpointy 30-0 Agresywny return Polki i błąd Amerykanki 15-0 Iga dokładnym bekhendem po crossie wymusiła błąd rywalki GRAMY! Serwuje Emma Navarro Za chwilę początek meczu Emma Navarro na drodze do ćwierćfinału spędziła na korcie ponad 10 godzin. Iga Świątek - 4,5 godziny Trwa już rozgrzewka Iga Świątek i Emma Navarro właśnie pojawiły się na Rod Laver Arena! Dziś w Melbourne pochmurno i dość chłodno - nieco ponad 20 stopni Madison Keys pokonała Elinę Switolinę 3:6, 6:3, 6:4. Za chwilę mecz Igi Świątek z Emmą Navarro. Polka wyjdzie na kort pewnie ok. godz. 3:45 Keys prowadzi ze Switoliną 3:6, 6:3, 4:2. Coraz bliżej do meczu Igi Świątek W meczu Switolina - Keys jest 6:3, 3:6 i będzie trzeci set. Zatem Iga Świątek zacznie później, pewnie po godzinie 3.30 Elina Switolina wygrała pierwszego seta w meczu z Madison Keys 6:3 Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Emma Navarro w ćwierćfinale Australian Open. Początek spotkania po godzinie 3 w nocy, po zakończeniu meczu Elina Switolina - Madison Keys

Odśwież relację

Iga Świątek i Emma Navarro walczą w ćwierćfinale Australian Open. Polka awansowała do niego po zwycięstwie 6:0, 6:1 nad Evą Lys. Iga Świątek jest już zatem blisko powtórzenia wyniku z 2022 r., gdy doszła do półfinału Australian Open. Rok temu odpadła w Melbourne już w 3. rundzie. – Byłam wtedy spięta, przez co nie poruszałam się dobrze. Do tego doszły problemy fizyczne, którymi się martwiłam. Teraz czuję się bardziej świeża, mam wrażenie, że wszystko jest w najlepszym porządku i mogę skupić się tylko na grze – porównywała Iga Świątek.

Świątek - Navarro NA ŻYWO Relacja live WYNIK Australian Open

Iga Świątek i Emma Navarro grały ze sobą wcześniej raz, ale bardzo dawno temu, gdy panie miały po 17 lat. W 2018 r. Polka wygrała w Charleston 6:0, 6:2. - W mojej karierze było tylko kilka meczów, w których zostałam dosłownie zdmuchnięta z kortu i to było jedno z tych spotkań - wspomina to spotkanie Emma Navarro. - Pomyślałam wtedy, że ta dziewczyna jest całkiem dobra. Teraz będą już inne okoliczności, bo ja też jestem całkiem dobra i gotowa na to wyzwanie.

Emma Navarro zajmuje 8. miejsce w rankingu. Ma za sobą znakomity sezon, w którym do końca walczyła o awans do WTA Finals. Pokonała m.in. Arynę Sabalenkę (w Indian Wells). W US Open doszła do półfinału. Ma niespełna 24 lata i pochodzi z bardzo bogatej rodziny. Majątek jej ojca wyceniany jest na 1,5 mld dolarów. Jeżeli Iga Świątek pokona Emmę Navarro, to w półfinale Australian Open zagra z Madison Keys, która pokonała 4:6, 6:3, 6:3 Elinę Switolinę.