Iga Świątek - Eva Lys RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu Australian Open

Iga Świątek zagra z Evą Lys w 4. rundzie Australian Open, do której awansowała, pokonując 6:1, 6:0 Brytyjkę Emme Raducanu. – Na korcie czułam się bardzo pewnie. Miałam wrażenie, że piłki mnie słuchają. Dlatego rozluźniłam się i grałam tak, jak chciałam – dzieliła się wrażeniami Iga Świątek po kapitalnym występie. Rok temu odpadła w Melbourne już w 3. rundzie. Poprawiła ten wynik i widać, że jest w świetnej formie, choć oczywiście nie trafiła jeszcze na rywalkę, która byłaby w stanie wywrzeć na niej większą presję. – Rok temu byłam tutaj spięta, przez co nie poruszałam się dobrze. Do tego doszły problemy fizyczne, którymi się martwiłam. Teraz czuję się bardziej świeża, mam wrażenie, że wszystko jest w najlepszym porządku i mogę skupić się tylko na grze – porównywała Iga, chwaląc również współpracę z trenerem Wimem Fissettem. – Wim jest wspaniały. To dobry człowiek i cały czas mnie wspiera. Powiedziałam mu na początku naszej współpracy, że nie będzie miał ze mną łatwo, ale wydaje się na to gotowy. Ma doświadczenie, pracował z wieloma zawodniczkami, które miały różne osobowości.

Iga Świątek - Eva Lys Australian Open

Eva Lys, rywalka Igi Świątek w 4. rundzie AO, sprawiła sensację, dochodząc w Melbourne tak daleko. Reprezentuje Niemcy, ale jej cała rodzina jest z Ukrainy, gra z przyczepioną do czapki wstążką w ukraińskich barwach, podobną do tej, z którą grała Iga Świątek. Eva Lys odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale wskoczyła do głównej drabinki jako „szczęśliwa przegrana”. Potem wykorzystała też szczęśliwe losowanie, pokonując trzy rywalki spoza Top-60 rankingu. Jej ojciec to były tenisista, reprezentował Ukrainę w Pucharze Davisa, a następnie został trenerem w Hamburgu. Lys po napaści Rosji na Ukrainę często zabierała głos na temat wojny, krytykując zachowanie rosyjskich tenisistów. Po meczu ze Świątek (6:1, 6:1 dla Polki w 2022 r.) dziękowała jej za udzielane Ukraińcom wsparcie. Eva Lys ma 165 cm wzrostu. Mimo skromnych warunków imponuje siłą ognia, ale pod presją popełnia dużo błędów. – Iga jest niesamowita i cieszę się, że z nią zagram. Pamiętam, że w naszym meczu grała naprawdę intensywnie. Ale myślę, że zawsze masz szansę, nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Postaram się podtrzymać passę i bawić się grą – powiedziała Lys.

Na żywo Iga Świątek - Eva Lys Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Eva Lys w 4. rundzie Australian Open. Początek spotkania o godzinie 9 polskiego czasu

