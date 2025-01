Te wyliczenia kompletnie zawstydziły Arynę Sabalenkę! Białorusinka nie wiedziała co odpowiedzieć

Iga Świątek zagra z Emmą Raducanu w 3. rundzie Australian Open, do której awansowała po zwycięstwie 6:0, 6:2 nad Słowaczką Rebeccą Sramkovą. Rok temu Polka odpadła właśnie w 3. rundzie z wielkoszlemowego turnieju w Melbourne. Przegrała wtedy z Czeszką Lindą Noskovą. Teraz prowadzona przez Wima Fissette'a wiceliderka rankingu WTA jest jedną z głównych faworytek do końcowego triumfu, choć wyżej oceniane są szanse na zwycięstwo broniącej tytułu Aryny Sabalenki i Coco Gauff, która niedawno pokonała Igę Świątek w United Cup. - Nawierzchnia tutaj nie do końca mi pasuje. Staram się obniżać swoje oczekiwania i koncentrować się tylko na najbliższym meczu - powiedziała Iga Świątek.

Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie Australian Open zagra z Emma Raducanu, która pokonała 6:3, 7:5 Amerykankę Amandę Anisimovą. Brytyjka to sensacyjna mistrzyni US Open 2021. Wygrała ten turniej, przechodząc wcześniej kwalifikacje. Potem Raducanu nie odnosiła już większych sukcesów. Prześladowały ją kontuzje. Ostatnio jednak prezentowała się dobrze. W rankingu WTA Raducanu zajmuje 61. miejsce, ale potencjał wciąż ma bardzo duży.

Iga Świątek i Emma Raducanu w Australian Open zagrają ze sobą po raz czwarty, licząc seniorskie występy (wcześniej walczyły też jako juniorki). Polka wygrała wszystkie poprzednie trzy mecze, ostatnio 7:6, 6:3 na mączce w Stuttgarcie w 2024 r. Wcześniej była też górą w Indian Wells 2023 (6:3, 6:1) i Stuttgarcie w 2022 r. (6:4, 6:4). - Często u Igi Świątek kluczowy jest poziom stresu, który może sprawić, że nieco się usztywni lub straci koncentrację. Myślę, że to będzie duże wyzwanie, ponieważ ostatnie miesiące z pewnością kosztowały ją dużo nerwów. Dlatego ciekawy jestem, jak będzie się potrafiła skoncentrować w Melbourne, kiedy zacznie się już Australian Open. Jeżeli chodzi o stronę sportową i fizyczną, jest w świetnej formie - powiedział o Idze Świątek były brytyjski tenisista Tim Henman, ekspert Eurosportu.

Mecz Iga Świątek - Emma Raducanu w 3. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w sobotę 18 stycznia. Początek meczu Świątek - Raducanu o godzinie 1.30 w nocy polskiego czasu. Transmisja TV z Australian Open 2025 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na platformie MAX. Mecz Świątek - Raducanu na Eurosporcie 1 i platformie MAX.

