Iga Świątek i Hubert Hurkacz byli zupełnie bezradni. Przed kamerami nic się nie ukryło. Kibice nie mogli się powstrzymać

Iga Świątek i Hubert Hurkacz w środę w nocy wprowadzili Polskę do półfinału United Cup. Już ich singlowe zwycięstwa z reprezentantami Chin (Qinwen Zheng i Zhizhen Zhang) zapewniły naszej drużynie awans, który przypieczętował jeszcze mikst Katarzyna Piter/Jan Zieliński. Polacy odnieśli trzecie zwycięstwo w tym turnieju i spokojnie czekają w półfinale na zwycięzcę ćwierćfinału Francja - Norwegia. Ten odbędzie się dopiero w czwartek, a półfinały zaplanowano na sobotę, więc przed Biało-Czerwonymi kilkadziesiąt spokojniejszych godzin. Będzie można je wykorzystać także poza kortem, z czego polscy tenisiści chętnie korzystają, gdy tylko mają taką okazję.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz polegli w niecodziennym wyzwaniu

Prawdziwym hitem internetu stało się wyzwanie, które zupełnie nie poszło po myśli Świątek i Hurkacza. Dwie największe gwiazdy polskiego tenisa połączyły siły także poza kortem na zaproszenie organizatorów United Cup. Ci przygotowali zabawę, w ramach której jedno z nich czytało hasło, a drugie miało je odgadnąć, mając założone słuchawki. Wszystko odbyło się przed kamerami, a nieudolne próby Polaków skradły serca kibiców.

Najpierw to Hurkacz czytał hasła, a Świątek próbowała je odgadnąć. Zupełnie im nie szło, więc tenisistka zaproponowała zamianę ról. Nie poprawiło to jednak sytuacji, bo wrocławianin również nie był w stanie wyczytać słów z ust koleżanki. - To niemożliwe! - podsumował zabawę "Hubi". Mimo ogromnych trudności, było widać, że cieszą się wspólnym czasem i czerpią frajdę z niecodziennej gry. Zwłaszcza to spodobało się kibicom. "Uwielbiam ich", "Są najlepsi", "Uroczy ludzie" - to kilka z wielu pozytywnych komentarzy pod nagraniem z United Cup.