Aryna Sabalenka i Paula Badosa powalczą w półfinale Australian Open. O ile broniąca tytułu Białorusinka od początku turnieju była główną faworytką do triumfu w Melbourne, o tyle tak dobry wynik Hiszpanki jest sporym zaskoczeniem. Badosa, była wiceliderka rankingu WTA, w ostatnich latach zmagała się z przewlekłymi kontuzjami i była blisko zakończenia kariery. Nie poddała się i odbudowała wielką formę. Urodzona w Nowym Jorku Hiszpanka w ćwierćfinale sprawiła sensację 7:5, 6:4 Amerykankę Coco Gauff. Sabalenka miała spore problemy z Rosjanką Anastazją Pawluczenkową, ale wygrała 6:2, 2:6, 6:3.

O której gra Sabalenka półfinał z Badosą? Kiedy mecz Australian Open?

Aryna Sabalenka i Paula Badosa to bliskie przyjaciółki. W tenisowym tourze mało jest tak zażyłych przyjaźni jak ta łącząca Białorusinkę i Hiszpankę, które mają podobne charaktery i mówią o sobie, że są pokrewnymi duszami. Czy to będzie miało wpływ na rywalizację w półfinale Australian Open? Sabalenka i Badosa grały ze sobą siedem razy, a bilans tej rywalizacji to 5-2 dla białoruskiej liderki rankingu WTA, która była górą w ich pięciu ostatnich spotkaniach. Jeżeli Hiszpanka przerwie teraz tę serię, to Iga Świątek już na pewno wróci na fotel liderki niezależnie od wyniku jej meczu z Madison Keys.

Kiedy półfinał Sabalenka - Badosa O której godzinie 1/2 finału Australian Open?

Mecz Aryna Sabalenka - Paula Badosa w półfinale Australian Open zostanie rozegrany w czwartek 23 stycznia. Początek meczu Sabalenka - Badosa o godzinie 9.30 polskiego czasu. Transmisja TV na antenie Eurosportu 1 oraz online na platformie MAX.

