i Autor: Super Express (2) Cezary Kulesza, Sławomir Nitras

Wielkie spięcie z ministerstwem

Konflikt pomiędzy ministerstwem sportu i związkami! Ogromne pieniądze i kary w tle

Wszystko wskazuje na to, że decyzja ministra sportu i turystyki - Sławomira Nitrasa może doprowadzić do poważnych rozmów na linii ministerstwa ze związkami sportowymi. Jest to spowodowane podpisem Nitrasa pod dokumentem w sprawie nowych zasada transparentności w polskim sporcie. Wszystkie związki sportowe są zobligowane do przestrzegania nowych zasad, ponieważ w przeciwnym razie mogą być ukarane odcięciem od dotacji budżetowych. Jak poinformował PZPN przez publikację m.in. szczegółów umów sponsorskich mogą być narażeni na odpowiedzialność karną.