Na Rod Laver Arena dojdzie do szóstego meczu Świątek kontra Keys. Cztery z poprzednich pięciu spotkań padły łupem raszynianki. Trzy razy Polka wygrała na swojej ulubionej nawierzchni – mączce. Jeszcze raz przypomina się kapitalny bilans Świątek w tegorocznym Australian Open. Kolejne wyniki Świątek w AO 2025 wyglądają imponująco: 6:3, 6:4 - 6:0, 6:2 - 6:1, 6:0 - 6:0, 6:1 - 6:1, 6:2. To wyjątkowy dorobek, z ledwie 14 straconymi gemami w pięciu meczach i tylko siedmioma w ostatnich czterech oraz mniej niż jednym straconym gemem na set. Tylko legendarne Maria Szarapowa, Monika Seles i Steffi Graf weszły do finałowej czwórki Australian Open z mniejszą liczbą straconych gemów w erze Open.

Tak łatwe wygrane sprawiają momentami wrażenie tenisowych egzekucji, brutalnych demolek. Iga podkreśla, że nie chce, by to tak wyglądało, ale w pewnym sensie musi być pozbawiona skrupułów w grze, to jest jej droga do sukcesu.

– Na korcie trzeba być bezwzględnym – powiedziała Iga Świątek reporterom po dotarciu do półfinałów. – To jest to, na czym opieram swoją siłę, moją stabilność i sposób, w jaki kontynuuję dobre rzeczy, które robię na korcie. Może to wygląda bezwzględnie, ale to nie jest mój cel. Chcę po prostu wygrywać coraz więcej meczów.

Po raz pierwszy w swojej karierze Świątek nie przegrała gema serwisowego w czterech kolejnych meczach. Gra z alarmującą intensywnością. Jej koncentracja jest niezachwiana, a praca nóg nienaganna. Ma zabójczy forhend, gra ze swobodą i zacięciem, z niemal surrealistyczną pewnością siebie.

Co na to Madison Keys? – Myślę, że najważniejszą rzeczą, która sprawia, że ​​jest tak trudna do pokonania, jest to, że porusza się tak dobrze – stwierdziła Amerykanka, która według specjalistów może mieć nadzieję w półfinale w związku z tym, że pokonała Igę na nawierzchni podobnej do tej w Melbourne Park. To było w 2022 roku w Cincinnati.

– Ona lubi grać intensywnie i dość szybko – powiedziała Świątek o swojej rywalce. – Wykorzystuje swoją siłę, szczególnie na szybszym, twardym korcie. Muszę być na to gotowa, działać proaktywnie i dobrze bronić.

Po zdobyciu tytułu w Adelajdzie Keys wygrała 10 kolejnych meczów, co stanowi jej najdłuższą passę wygranych w karierze.

Świątek miała szczęśliwe losowanie

WTA zauważa: Kolejną rzeczą działającą na korzyść Keys jest stopień trudności, jaki musiała znieść, przechodząc przez drabinkę. Jej ostatnie trzy zwycięstwa odniosła przeciwko rozstawionej z numerem 10 Danielle Collins, rozstawionej z numerem 6 Elenie Rybakinie i rozstawionej z numerem 28 Elinie Svitolinie. Z drugiej strony Świątek miała niezwykle szczęśliwe losowanie. Zanim pokonała Navarro w ćwierćfinale, najwyżej notowaną przeciwniczką była nr 49, Rebecca Sramkova – a najniżej sklasyfikowana szczęśliwa przegrana Eva Lys, nr 128.

Na temat Keys portal WTA dodaje coś jeszcze, zwracając uwagę, że niebawem skończy 30 lat, ale w ostatnim czasie dokonała pewnych zmian w swoim tenisie, które określono jako „odważne” – zmieniła rakietę i rodzaj naciągu, a także sposób serwowania.