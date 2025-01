Iga Świątek skomentowała kontrowersyjną sytuację w meczu z Emmą Navarro!

- Nie widziałem powtórki, ponieważ po punkcie nie spojrzałem w górę na ekrany. Nie chciałam zgubić koncentracji i dopuścić do tego, żeby ten punkt pozostał w mojej głowie przez dłuższy okres czasu. Nie byłam pewna, czy to było podwójne odbicie, czy uderzyłam piłkę ramą rakiety. Trudno było to ocenić, bo biegniesz cały sprint i nie pamiętam, żebym nawet widziała moment kontaktu z piłką. Czasami nie patrzysz, kiedy uderzasz piłkę. Dlatego nie byłam pewna. Pomyślałam, że ocena należy do sędzi i to ona podejmuje decyzję. Dlatego po prostu kontynuowałam grę i już skupiłam się na następnym punkcie - powiedziała Iga Świątek, komentując kontrowersyjną sytuację z meczu z Emmą Navarro.