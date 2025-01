Szczęka opada, co wyprawia Iga Świątek w Australian Open! Po prostu kosmos

Iga Świątek jest już w półfinale Australian Open, do którego awansowała po zwycięstwie nad Amerykanką Emmą Navarro. Polka po raz drugi w karierze zagra w 1/2 finału turnieju wielkoszlemowego w Melbourne. Poprzednio zrobiła to w 2022 r., ale uległa wyraźnie Danielle Collins. Iga Świątek do półfinału tegorocznej edycji Australian Open awansowała w wielkim stylu, potwierdzając bardzo wysoką formę. Madison Keys, rywalka Polki w 1/2 finału, awans wywalczyła, pokonując 3:6, 6:3, 6:4 Ukrainkę Elinę Switolinę.

Iga Świątek i Madison Keys w półfinale Australian Open zagrają ze sobą po raz szósty. Bilans tej rywalizacji to 4-1 dla Polki. Świątek ograła Keys aż cztery razy, ale trzykrotnie pokonała Amerykankę na mączce (dwa razy w Rzymie i raz w Madrycie) a raz była górą na wolnym korcie twardym w Indian Wells. Kiedy panie spotkały się na bardzo szybkim korcie w Cincinnati, górą była Amerykanka - 6:3, 6:4 w 2022 r. Doświadczona Madison Keys to jedna z najsilniejszych fizycznie tenisistek w tourze. Ma bardzo mocny płaski serwis, potężnie też returnuje. Kiedy ma czas, potrafi generować niesamowicie szybkie i płaskie uderzenia. Dlatego Iga Świątek będzie musiała zmuszać ją do ruchu, wywierając presję i dobrze kontrolując głębokość uderzeń. Kluczowy też będzie serwis Polki.

Iga Świątek w Australian Open walczy o prestiżowy tytuł i pozycję numer 1. W drugim półfinale prowadząca w rankingu Aryna Sabalenka zagra z Paulą Badosą. Iga Świątek musi zrobić w Melbourne krok dalej niż Białorusinka, żeby ją wyprzedzić i wrócić na tenisowy tron. Jeżeli zagra z Sabalenką w finale, stawką będzie również pozycja nr 1.

Iga Świątek - Madison Keys O której godzinie? Kiedy półfinał Australian Open

Mecz Iga Świątek - Madison Keys w półfinale Australian Open 2025 zostanie rozegrany w czwartek 23 stycznia. Początek meczu Świątek - Keys ok. godziny 11.00-11.30 polskiego czasu (po pierwszym półfinale Sabalenka - Badosa, godz. 9.30). Transmisje TV z Australian Open 2025 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na platformie MAX.

