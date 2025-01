Szczęka opada, co wyprawia Iga Świątek w Australian Open! Po prostu kosmos

Szok, co wyprawia Iga Świątek w Australian Open

Rozstawiona z "8" Emma Navarro to kolejna rywalka, która na własnej skórze odczuła moc Igi Świątek w Australian Open 2025. Polka rozbiła ją w ćwierćfinale 6:1, 6:2 i po półtorej godziny awansowała do półfinału, w drodze do którego jej najtrudniejszą przeprawą pozostaje ta z pierwszej rundy. Katerina Siniakova ugrała przeciwko Świątek 7 gemów - dokładnie tyle, ile cztery kolejne rywalki! Rebecca Sramkova, Emma Raducanu, Eva Lys i właśnie Navarro razem urwały Idze zaledwie 7 gemów, co daje łącznie tylko 14 przegranych gemów w drodze do półfinału. Tylko trzy razy w historii zdarzyły się lepsze występy!

Iga Świątek pokonała Emmę Navarro! Polka w półfinale Australian Open! RELACJA NA ŻYWO

"Tylko trzy zawodniczki straciły mniej gemów od Igi Świątek (14) w drodze do półfinału Australian Open w 128-osobowej drabince podczas ery Open" - zaznaczył statystyczny profil OptaAce na portalu X. W całej historii AO lepiej od Świątek wypadły jedynie Maria Szarapowa w 2013, Monica Seles w 1991 i Steffi Graf w 1989 roku. Traciły one do półfinału - odpowiednio - 9, 12 i 13 gemów.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie

Co ciekawe, ten sam profil wyliczył, że po raz pierwszy w karierze Świątek nie straciła serwisu w czterech meczach z rzędu. 23-latka nie dała się przełamać w spotkaniach ze Sramkovą, Raducanu, Lys i Navarro, pokazując spory progres serwisowy pod okiem Wima Fissette'a.

Teraz najlepszą polską tenisistkę czeka twardy bój z grającą niezwykle mocno Madison Keys. Amerykanka w drodze do półfinału ograła m.in. Danielle Collins, Jelenę Rybakinę i w ćwierćfinale Elinę Switolinę. Przed AO wygrała turniej WTA 500 w Adelajdzie i ewidentnie złapała wiatr w żagle. To jej trzeci półfinał w Melbourne od 2015 roku, w którym zagra ze Świątek już w czwartek, 23 stycznia, po zakończeniu meczu Sabalenka - Badosa.

Kiedy gra Iga Świątek półfinał Australian Open O której godzinie mecz z Madison Keys

14 - Only three players have dropped fewer games than Iga Swiatek in 2025 (14) to make the SF at the Australian Open in a 128-players draw during the Open Era. Swiateking.#AO2025 | @AustralianOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/PgM0BZXqTb— OptaAce (@OptaAce) January 22, 2025

1 - Iga Swiatek has not conceded a single game on serve for four consecutive matches for the first time in her career (against Sramkova, Raducanu, Lys and Navarro). Improvement.#AO2025 | @AustralianOpen @WTA @WTA_insider— OptaAce (@OptaAce) January 22, 2025

Iga Świątek w ćwierćfinale Australian Open! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.