Iga Świątek i Magda Linette pokazały wielkie serca! Ogromne pieniądze dla WOŚP

Trwają licytacje Igi Świątek i Magdy Linette na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kiedy okazało się, że liderka rankingu WTA znów przyłączyła się do WOŚP, różnej maści oszołomy podniosły raban. I pewnie ich kretyńskie ataki też wpłynęły na popularność licytacji naszej wspaniałej mistrzyni Roland Garros i US Open (brawo zuchy!). Już teraz, dwa dni przed końcem aukcji (1 lutego), wylicytowana kwota to aż ponad 260 tysięcy złotych! Fani Igi Świątek walczą o zaproszenie na Roland Garros 2023, osobiste spotkanie z tenisistką i rakietę, którą Iga wygrała Roland Garros i US Open w 2022 r. TUTAJ LINK DO LICYTACJI IGI ŚWIATEK.

Dużą popularnością cieszy się też licytacja Magdy Linette. Półfinalistka Australian Open zwycięzcę zaprosi na kolację w specjalne miejsce. „Dziękuję wszystkim licytującym, a Tobie zwycięzco/zwyciężczyni dziękuję podwójnie! Już nie mogę się doczekać, aż się poznamy. Moc anegdot z tenisowego świata gwarantowana. Do zobaczenia!" - zachęca Magda. Już teraz, 4 dni przed końcem licytacji (3 lutego), najwyższa oferta to 51 500 złotych! "Nie oczekiwałam aż takiego zainteresowania na spotkanie - dziękuję! Licytacja nadal trwa, link do niej znajdziecie w bio, a wszystkich którzy nie mogą przystąpić do licytacji, zachęcam do wspierania wirtualnych puszek oraz wolontariuszy na ulicach!" - napisała do kibiców Magda. TUTAJ LINK DO LICYTACJI MAGDY LINETTE.