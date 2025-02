Iga Świątek zagra z Jeleną Ostapenko w półfinale turnieju WTA w Dausze. Łotyszka w 1/4 finału ograła 6:2, 6:2 Tunezyjkę Ons Jabeur. Potężnie zbudowana i bardzo silna fizycznie Ostapenko to zmora Igi Świątek. Polka grała z nią cztery razy i przegrała wszystkie te pojedynki. - Dość dawno już ze sobą nie grałyśmy. W końcu trzeba przełamać tę złą passę - stwierdziła Iga Świątek, która ostatnio uległa Ostapenko w US Open 2023, przegrywając 6:3, 3:6, 1:6. To Łotyszka była ostatnią tenisistką, która pokonała Igę również przed jej niesamowitą serią 37 zwycięstw w 2022 r. Zrobiła to w Dubaju, wygrywając z będącą wtedy już w dobrej formie Igą 4:6, 6:1, 7:6. Wcześniej ograła Świątek w 2021 r. w Indian Wells (6:4, 6:3) i w 2019 r. w Birmingham (6:0, 6:2).

Iga Świątek - Jelena Ostapenko w półfinale turnieju WTA w Dausze

Iga Świątek do półfinału turnieju WTA w Dausze awansowała po zwycięstwie 6:2, 7:5 nad Jeleną Rybakiną. Polka w turnieju WTA Doha triumfowała w latach 2022, 2023 i 2024. Teraz ma szansę wygrać te zawody czwarty raz z rzędu. Jeżeli znów zgarnie złotego sokoła - efektowną nagrodę dla triumfatorki - będzie pierwszą tenisistką od 14 lat z czterema kolejnymi triumfami w tym samym turnieju (ostatnio K. Woźniacka w New Haven w latach 2008-2011). - Dlaczego gram tutaj tak dobrze? Trudno powiedzieć. Myślę, że warunki tutaj są dość trudne, a ja byłam wystarczająco cierpliwa, aby po prostu skupić się na swojej grze. Jednak każdy turniej to inna historia, więc trudno jest porównywać - stwierdziła Iga Świątek.

Z turnieju WTA w Dausze bardzo szybko odpadła Aryna Sabalenka. Iga Świątek broni w Katarze aż 1000 punktów, więc nie zmniejszy teraz straty do Białorusinki, ale ma coraz większe szanse odzyskać w bliskiej przyszłości odzyskać prowadzenie w rankingu WTA.

Kiedy gra Iga Świątek z Jeleną Ostapenko półfinał WTA Doha? O której godzinie?

Mecz Iga Świątek - Jelena Ostapenko w półfinale turnieju WTA Doha zostanie rozegrany w piątek 14 lutego 2025. Początek meczu Światek - Ostapenko po godzinie 15 polskiego czasu (nie wcześniej, po zakończeniu meczu debla). Transmisja TV z WTA Doha na antenie Canal+ Sport 2.