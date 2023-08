Iga Świątek - Jessica Pegula Relacja NA ŻYWO wynik live półfinał WTA w Montrealu

Przecieraliśmy oczy ze zdumienia, gdy wypłynęły te informacje o Idze Świątek. To się w głowie nie mieści, co udało się jej zrobić

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Jessicą Pegulą w półfinale turnieju WTA w Montrealu. Polka i Amerykanka grały ze sobą już siedem razy. Bilans tej rywalizacji to 5-2 dla polskiej liderki rankingu WTA, która ostatnio bardzo często wpadała na Amerykankę. W 2022 r. ograła ją aż cztery razy, kolejno w Miami, Roland Garros, US Open i San Diego. W 2023 r. Pegula zrewanżowała się w United Cup w Sydney, wygrywając 6:2, 6:2, ale potem w Dausze znów górą była Iga Świątek. W finale turnieju w Katarze wygrała 6:3, 6:0.

Iga Świątek przed meczem z Jessicą Pegulą w półfinale turnieju WTA w Montrealu przyznała, że spodziewa się ciężkiego meczu. - Jessica jest zawsze trudną rywalką, a mecze z nią są intensywne. Jest bardzo solidną i regularną zawodniczką, pokazuje to od początku sezonu - powiedziała Polka. - Nie będzie łatwo, tym bardziej, że jest mało czasu na regenerację, ale w trakcie kariery przekonywałam się już wiele razy, że nie ma to większego znaczenia. Musisz po prosty wyjść na kort i zagrać jak najlepszy tenis. Zamierzam to zrobić i wykorzystać też moje doświadczenie z naszych poprzednich meczów. Fizycznie jestem dobrze przygotowana, więc poziom mojej energii jest wciąż wysoki - dodała Iga Świątek.

Iga Świątek awansowała do półfinału w Montrealu po zwycięstwie 6:3, 4:6, 6:2 nad Amerykanką Danielle Collins. Jessica Pegula pokonała 6:2, 5:7, 7:5 swoją rodaczkę Coco Gauff. Polka znów znakomicie serwowała. W dwóch ostatnich meczach posłała aż 13 asów (7 z Muchovą i 6 z Collins), co jak na nią jest znakomitą statystyką. - Chciałam w tym meczu grać siłowo i jestem zadowolona, że udało mi się nawet zwiększyć siłę w trzecim secie – powiedziała Iga Świątek po awansie do półfinału. - Czułam, że naprawdę muszę jeszcze bardziej podnieść poziom pod względem intensywności gry. Jestem z siebie naprawdę dumna, że doszłam do półfinału. Cieszę się, że mogę rozegrać kolejny mecz - dodała. W drugim półfinale Jelena Rybakina zagra z Ludmiłą Samsonową.

Mecz Iga Świątek - Jessica Pegula w 1/2 finału turnieju WTA w Montrealu zostanie rozegrany w sobotę 11 sierpnia. Początek meczu Świątek - Pegula o godzinie 18.30 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z półfinału Świątek - Pegula w Montrealu.