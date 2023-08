Iga Świątek - Danielle Collins Relacja NA ŻYWO wynik live ćwierćfinał WTA Montreal

Na żywo Iga Świątek - Danielle Collins Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Danielle Collins w ćwierćfinale turnieju WTA w Montrealu. Początek meczu ok. godziny 21.30-22.30 polskiego czasu

Iga Świątek już dzisiaj wieczorem zagra z Danielle Collins w ćwierćfinale turnieju WTA w Montrealu. Polka jest już pewna, że po turnieju w Kanadzie będzie wciąż prowadzić w rankingu WTA. Iga Świątek i Danielle Collins grały ze sobą trzy razy, a bilans tej rywalizacji to 2-1 dla Polki, która w tym sezonie rozgromiła tę tenisistę 6:1, 6:0 w WTA Doha 2023.

Daniell Collins to ciekawa postać. Ma 29 lat, ale stosunkowo niedawno zaczęła na poważnie grać jako profesjonalna tenisistka. Wcześniej walczyła głównie w amerykańskich rozgrywkach studenckich NCAA (wygrała je dwa razy). Koncentrowała się na studiach, skończyła Uniwersytet w Wirginii. W latach 2013-2015 w ogóle nie rywalizowała w profesjonalnym cyklu, bo brakowało jej pieniędzy. W WTA Tour zadebiutowała dopiero jako 21-latka. Przełomowy był 2018 rok. Danielle Collins przebojem wdarła się do Top-50 rankingu WTA, wykorzystując dzikie karty w dużych amerykańskich turniejach.

Danielle Collins to zawodniczka niezwykle chimeryczna. Ma duże wahania formy. Kiedy ma dobry dzień, potrafi być bardzo niebezpieczna, ale potrafi też stracić zupełnie koncentrację i grać fatalnie. Collins pokonała Igę Świątek 6:4, 6:1 w pamiętnym półfinale Australian Open 2022, zaskakując ją bardzo agresywną grą i potężnymi returnami. Jeszcze wcześniej nasza tenisistka wygrała z tenisistką z USA w Adelajdzie w 2021. Collins nie dokończyła spotkania z powodu kontuzji (krecz przy stanie 6:2, 3:0). Amerykanka w miniona noc ograła 6:2, 6:3 Kanadyjkę Leylah Fernandez,

Iga Świątek po awansie do ćwierćfinału w Montrealu jest już pewna, że pozostanie na fotelu liderki rankingu WTA przynajmniej przez kolejny tydzień. W Kanadzie Polka nie broni dużo punktów w rankingu WTA. Rok temu w rozgrywanym w tym czasie turnieju w Toronto odpadła już w 3. rundzie po dramatycznym boju i przykrej porażce (4:6, 6:3, 5:7) z Brazylijką Beatriz Haddad Maią. Wczoraj spędziła dużo czasu w szatni czekając aż deszcz przestanie padać. Spotkanie z Karoliną Muchovą (6:1, 4:6, 6:4) było dwukrotnie przerwane na bardzo długo. - Musiałam oszczędzać energię, żeby mieć ją potem na korcie. Z pewnością był to dość niezwykły dzień i nie sądzę, żebym miała taką sytuację wcześniej w mojej karierze. To była okazja, aby nauczyć się czegoś nowego i zobaczyć, na co mnie stać – powiedziała Iga.

Mecz Iga Świątek - Danielle Collins w ćwierćfinale turnieju WTA w Montrealu zostanie rozegrany w piątek 11 sierpnia 2023. Początek meczu Świątek - Collins ok. godziny 21.30-22.30 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 18 po meczach Samsonowa - Sabalenka i Pegula - Gauff). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Collins w Montrealu.