Kiedy gra Iga Świątek Półfinał WTA Montreal Świątek - Pegula O której godzinie gra Iga Świątek 1/2 finału

Iga Świątek zagra w półfinale turnieju WTA w Montrealu po zwycięstwie nad Amerykanką Danielle Collins. Jej rywalką będzie Jessica Pegula, która pokonała swoją rodaczkę Coco Gauff. Świątek i Pegula grały ze sobą już siedem razy. Bilans tej rywalizacji to 5-2 dla Polki. Półfinał Iga Świątek - Jessica Pegula zostanie rozegarny w sobotę 12 sierpnia. Poniżej więcej informacji.

Kiedy półfinał Świątek - Pegula WTA Montreal O której gra Iga Świątek w półfinale

Iga Świątek jest już w półfinale turnieju WTA w Montrealu, a z burtę już w 3. rundzie wypadła Aryna Sabalenka. Białorusinka przegrała sensacyjnie 6:7, 6:4, 3:6 z Rosjanką Ludmiłą Samsonową. A to oznacza, że Polka nie tylko obroniła pozycję numer 1 w rankingu WTA, ale jej przewaga urośnie do co najmniej 984 pkt. A może być jeszcze lepiej. Iga Światek z Jessicą Pegulą znają się doskonale. Grają ze sobą bardzo często. W 2022 r. Polka zlała Amerykankę aż cztery razy, kolenjo w Miami, Roland Garros, US Open i San Diego. W 2023 r. Pegula zrewanżowała się w United Cup, wygrywając 6:2, 6:2, ale potem w Dausze znów górą była Iga. W finale wygrała 6:3, 6:0.

Iga Świątek - Pegula O której godzinie półfinał WTA w Montrealu Kiedy gra Iga Świątek

Jessicą Pegulą jest córką amerykańskiego biznesmena, którego majątek wyceniany jest na ok. 7 mld dol. Matka tenisistki, Kim Pegula, pochodzi z Korei Południowej i jako mała dziewczynka została porzucona na ulicach Seulu. Adoptowała ją amerykańska rodzina. W USA poznała Terry'ego Pegulę, którego droga do fortuny biegła zgodnie ze schematem amerykańskiego snu – od małej firmy do ogromnej korporacji. Ojciec Jessiki gigantyczny majątek zbił na wydobyciu gazu i ropy. Teraz jest właścicielem m.in. klubów Buffalo Sabres (NHL) i Buffalo Bills (NFL). Jessica Pegula mogła prowadzić beztroskie życie córki bogacza. Wybrała jednak pracowitą drogę profesjonalnej tenisistki. – Kiedy byłam młoda, drażniło mnie, kiedy widzieli we mnie tylko córkę miliardera. W końcu nauczyłam się z tym żyć – mówi Amerykanka.

O której gra Iga Świątek półfinał WTA Montreal Kiedy gra Iga Świątek z Pegulą

Mecz Iga Świątek - Jessica Pegula w 1/2 finału turnieju WTA w Montrealu zostanie rozegrany w sobotę 11 sierpnia. Czekamy na plan gier, ale prawdopodobnie półfinał Świątek - Pegula zacznie się po godzinie 18 polskiego czasu. Dużo zależeć będzie od pogody, a prognozy znów są kiepskie. Transmisje TV z turnieju WTA w Montrealu na antenie Canal+ Sport.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej