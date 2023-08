Aryna Sabalenka za burtą turnieju w Montrealu! Klęska wielkiej rywalki Igi Świątek!

Aryna Sabalenka w pierwszym secie miała inicjatywę, ale nie wykorzystywała szans na przełamanie. Ludmiła Samsonowa grała dobrze, a najlepsze zostawiła na tie-breaka. W drugim secie Białorusinka zagrała lepiej, ale w decydującej partii popełniała dużo błędów. Rosjanka Samsonowa wykorzystała niemoc faworytki, potwierdzając, że jest w wysokiej formie. Wygrała 7:6, 4:6, 6:3. Sabalenka tak jak rok temu, odpadła w Kanadzie już w 3. rundzie (rok temu panie grały w Toronto).

Iga Świątek dziś zagra już w ćwierćfinale, a jej rywalką będzie Amerykanka Danielle Collins. Już teraz wiadomo, że Polka powiększy przewagę nad Aryną Sabalenką do co najmniej 824 pkt, a nasza gwiazda może jeszcze bardziej odjechać Białorusince. Do tego za tydzień tenisitka z Mińska będzie bronić dużo punktów za półfinał Cincinnati. Przed US Open sytuacja Igi Świątek może się zrobić bardzo komfortowa.