Iga Świątek - Danielle Collins RELACJA NA ŻYWO ONLINE WTA Doha Świątek - Collins NA ŻYWO RELACJA LIVE Iga Świątek WYNIK meczu dzisiaj 15.02.2023

Na żywo Iga Świątek - Danielle Collins Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Danielle Collins w 2. rundzie turnieju WTA w Dausze. Początek spotkania ok. godziny 17-18 polskiego czasu

Iga Świątek meczem z Danielle Collins rozpoczyna walkę w turnieju WTA Doha, w którym broni wywalczonego rok temu tytułu Polka i Amerykanka grały ze sobą dwa razy. Najpierw był pojedynek w turnieju WTA w Adelajdzie w 2021, który Iga Świątek wygrała 6:2, 3:0. Zmagająca się z kontuzją Collins skreczowała w drugim secie. Potem był już pamiętny półfinał Australian Open 2022. Tenisistka z USA zaskoczyła wtedy naszą gwiazdę bardzo agresywną grą, dominując na korcie i wygrywając 6:4, 6:1. Czas na rewanż i trzeci mecz Świątek z Collins.

Amerykanka Daniell Collins to ciekawa postać. Ma 29 lat, ale stosunkowo od niedawna na poważnie gra jako profesjonalna tenisistka. Wcześniej walczyła głównie w amerykańskich rozgrywkach studenckich NCAA (wygrała je dwa razy). Koncentrowała się na studiach, skończyła Uniwersytet w Wirginii. W latach 2013-2015 w ogóle nie rywalizowała w profesjonalnym cyklu, bo brakowało jej pieniędzy. W WTA Tour zadebiutowała dopiero jako 21-latka. Przełomowy był 2018 rok. Danielle Collins przebojem wdarła się do Top-50 rankingu WTA. W dużym turnieju Indian Wells, gdzie grała dzięki dzikiej karcie, sprawiła sensację, dochodząc jako zupełnie nieznana zawodniczka do IV rundy. Zaraz potem był fenomenalny występ w Miami, gdzie Collins najpierw przeszła kwalifikacje, a potem doszła aż do półfinału, ogrywając m.in. słynną Venus Williams. W I rundzie turnieju WTA w Dausze pokonała 6:4, 7:6 Belgijkę Elise Mertens

To pierwszy mecz Igi Świątek po ponad trzech tygodniach przerwy (dokładnie 24 dniach) i przykrej porażce w czwartej rundzie Australian Open (4:6, 4:6 z Jeleną Rybakiną). – Teraz potrzebuję czasu na reset i wyciągnięcie wniosków. Myślę, że to niepowodzenie podziała na mnie motywująco. Mam coś, na czym mogę się skupić i nad czym chcę pracować przed kolejnymi turniejami – zapewniała Iga Świątek w Melbourne. Już w Dausze Polka została zapytana o presję związaną z pozycją numer 1. - To zależy. Czasami na pewno można poczuć tę presję. Czasem czuję się, jakbym dźwigała za dużo na swoich barkach. Ale z drugiej strony, przez większość czasu czuję, że wciąż jestem tą samą zawodniczką, która chce po prostu pracować i poprawiać swoją grę - stwierdziła Iga Świątek.

Rok temu Iga Świątek w lutym właśnie w Dausze rozpoczęła spektakularną serię zwycięstw przerwaną dopiero na początku lipca porażką w Wimbledonie. W tym czasie zdobyła aż 6270 punktów (kolejno w Dausze – 900, Indian Wells – 1000, Miami – 1000, Stuttgarcie – 470, Rzymie – 900 i Roland Garros – 2000), a to aż 60 proc. jej aktualnego dorobku (10 485 pkt). Co istotne, w tym roku turniej w Dausze jest nieco niższej rangi niż w ubiegłym. Triumfatorka zamiast 900 pkt zgarnie 470.

Iga Świątek przyznała, że po Australian Open potrzebowała czasu, żeby się zresetować. - Wiedziałam już, co robiłam źle przez cały pobyt w Australii. Chciałem skupić się na obniżeniu moich oczekiwań i nie oczekiwaniu od siebie, że będę teraz grać perfekcyjnie przez cały czas. Ostatni sezon był tak dziwny, że mógł trochę namieszać w głowie - stwierdziła z uśmiechem Iga Świątek. - Chciałam naprawdę twardo stąpać po ziemi, skupić się tylko na ciężkiej pracy i na tym, co mam do zrobienia na korcie. Nasze treningi były naprawdę intensywne. Mogłam naprawdę skupić się na kwestiach technicznych i po prostu poprawić się jako zawodniczka - analizowała liderka rankingu WTA.

Iga Świątek zaraz po turnieju w Dausze powalczy w jeszcze większym turnieju - WTA 1000 w Dubaju. W Katarze liderce rankingu nie towarzyszy trener Tomasz Wiktorowski i wiadomo już, że zabraknie go również w Dubaju, co wśród kibiców Igi Świątek wywołało spore emocje. Co prawda nasza gwiazda pojawiała się już na turniejach bez Wiktorowskiego, głównie w poprzedzających większe imprezy zawodach mniejszej rangi. W Ostrawie czy w Stuttgarcie zastępował go jej ojciec Tomasz Świątek, a Wiktorowski dołączał do zespołu później. Wcześniej w sprawach taktycznych Iga mogła oczywiście liczyć na jego porady za pośrednictwem telefonu czy internetowych komunikatorów. Tym razem były szkoleniowiec Agnieszki Radwańskiej znów został w kraju. Idze na Bliskim Wschodzie towarzyszą Daria Abramowicz (psycholog) i Maciej Ryszczuk (trener od przygotowania fizycznego). "Mam kilka spraw do załatwienia i jest to świetny moment, żeby to zrobić" - stwierdził na antenie Canal+ Tomasz Wiktorowski.

Iga Świątek pierwszy mecz w turnieju WTA w Dausze rozegra w środę 15 lutego 2023 r., a jej rywalką będzie Amerykanka Danielle Collins. Początek meczu Igi Świątek z Danielle Collins ok. godziny 17-18 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 13.30 po meczach Gauff - Kvitova i Ostapenko - Pegula). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Świątek - Collins w turnieju WTA Doha.