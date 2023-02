Iga Świątek - Bencic O której godzinie gra Iga Świątek Ćwierćfinał WTA Doha Z KIM i KIEDY gra Iga Świątek w ćwierćfinale

Aż 24 dni musieli czekać kibice Igi Świątek na jej kolejny mecz. Liderka tenisowego rankingu wróciła do gry w wielkim stylu i na otwarcie rywalizacji w turnieju WTA w Dausze pokonała Amerykankę Danielle Collins 6:0, 6:1, rewanżując jej się za bolesną porażkę w półfinale ubiegłorocznego Australian Open (6:4, 6:1). Iga Świątek kolejny mecz zagra w czwartek, a jej rywalką w ćwierćfinale będzie Szwajcarka Belinda Bencic, mistrzyni olimpijska.

Iga Świątek ostatnio pokonała Belindę Bencic 6:3, 7:6(3) w United Cup. Mecz liderki rankingu WTA ze szwajcarską mistrzynią olimpijską z Tokio stał na bardzo wysokim poziomie. Iga Świątek w drugim secie roztrwoniła przewagę, ale w tie-breaku znów pokazała klasę. - Z Belindą zawsze gra się ciężko, jej styl gry jest inny niż większości dziewczyn - stwierdziła wtedy Świątek. Iga i Belinda Bencic grały ze sobą w sumie trzy razy. Poprzednie dwa spotkania rozegrały w 2021 roku. Najpierw górą była Iga Świątek, która pokonała Szwajcarkę 6:2, 6:2 w finale turnieju WTA w Adelajdzie. Potem Bencic zrewanżowała się Polce, pokonując ją 7:6(12), 6:3 w US Open. Czas na czwarty mecz Świątek - Bencic.

Iga przed pierwszym meczem w Katarze dużo mówiła o radzeniu sobie z presją. Polka w Dausze broni tytułu, a potem czekają ją kolejne ważne występy i obrona wywalczonych przed rokiem punktów. – Nie skupiam się na obronie tytułów, bo wiem, że każdy rok i każdy turniej to zupełnie inna historia – podkreślała Świątek. – Nie ma sensu myśleć o tym, co było przed rokiem. Jest tyle przeszkód do pokonania, że naprawdę chcę koncentrować się tylko na najbliższym meczu. Ostatni rok był tak dziwny, że mógł naprawdę zamieszać w głowie. Dlatego chciałam znów stanąć mocno na ziemi i skupić się wyłącznie na ciężkiej pracy – dodała.

Rok temu właśnie w Dausze Iga zaczęła swoją fenomenalną serię 37 zwycięstw, w czasie której objęła prowadzenie w rankingu. – Czy czuję presję związana z pozycją numer 1? To zależy. Na pewno czuję, że każda zawodniczka daje z siebie wszystko, gdy gra ze mną. Są momenty, kiedy mam wrażenie, że dźwigam trochę za dużo na swoich barkach. Ale zazwyczaj czuję się wciąż tą samą zawodniczką, która chce stawać się coraz lepsza – wyznała Iga.

Mecz Iga Świątek - Belinda Bencic w ćwierćfinale turnieju WTA w Dausze zostanie rozegrany w czwartek 16 lutego 2023 r. Początek meczu Świątek - Bencic ok. godziny 17-18 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 13.30 po meczach Gauff - Kudermietowa i Haddad Maia - Pegula). Transmisja TV na antenie Canal+ Sport.