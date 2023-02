WTA Doha PREMIE Nagrody pieniężne Ile zarobiła Iga Świątek w Katarze Premie WTA Doha 2023

Iga Świątek jest już w półfinale turnieju WTA w Dausze. Polka po zwycięstwie 6:0, 6:1 nad Amerykanką Danielle Collins miała zmierzyć się z Belindą Bencic, ale Szwajcarka zrezygnowała z gry. Jako powód podała przemęczenie. Decyzja Bencic może wydać się kuriozalna, ale jest zrozumiała. Mistrzyni olimpijska musiała spędzić trzy godziny na korcie, żeby pokonać 1:6, 7:6, 6:4 Wiktorię Azarenkę. A do Kataru przyleciała prosto z Abu Zabi, gdzie sięgnęła po tytuł. Cieszy awans Igi Świątek, ale też szkoda, że do pojedynku Polki ze Szwajcarką nie dojdzie, bo zapowiadał się pasjonująco.

Iga Świątek rywalkę w piątkowym półfinale pozna w czwartek po meczu prezentującej się ostatnio znakomicie Amerykanki Coco Gauff z Rosjanką Weroniką Kudermietową. To spotkanie zostanie rozegrane ok. godziny 15 polskiego czasu. Polka w Katarze wróciła do gry po 24 dniach przerwy w rywalizacji. Zrewanżowała się Amerykance Danielle Collins za porażkę w półfinale ubiegłorocznego Australian Open. Zaprezentowała się bardzo solidnie, ale trzeba też uczciwie podkreślić, że Collins grała fatalnie. Rok temu Iga Świątek wygrała turniej WTA w Dausze, rozpoczynając swoją spektakularną serię 37 zwycięstw. Oby teraz też poszła za ciosem!

W turnieju WTA Doha 2023 tenisistki walczą o rankingowe punkty i duże pieniądze. Tym razem jednak ranga turnieju i pula nagród są mniejsze niż rok temu. Poniżej lista premii w turnieju WTA Doha 2023.

I runda - 8 310 dolarów

1/8 finału - 11 500

1/4 finału - 21 075

1/2 finału - 43 322

Finalistka - 74 161

Zwycięzca - 120 150