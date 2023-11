Iga Świątek - Jessica Pegula Transmisja TV WTA Finals Gdzie oglądać finał Świątek - Pegula STREAM ONLINE LIVE 6.11.2023

Finał WTA Finals Iga Świątek - Jessica Pegula już dzisiaj. Miał zostać rozegrany wczoraj, ale spowodowane deszczem opóźnienia zmusiły organizatorów do przełożenia meczu o tytuł. Polka i Amerykanka w Cancun prezentuje się znakomicie. Obie wygrały swoje grupy z kompletem zwycięstw i bez straty seta. W półfinałach Pegula łatwo rozbiła 6:2, 6:1 swoją rodaczkę Coco Gauff, a Iga Świątek w wielkim hicie rozprawiła się z Aryną Sabalenką, wygrywając w kapitalnym stylu 6:3, 6:2.

WTA Finals: Gdzie oglądać finał Świątek - Pegula Transmisja TV

Iga Świątek i Jessica Pegula w finale WTA Finals 2023 zagrają ze sobą już po raz dziewiąty. Bilans tej rywalizacji to 5-3 dla Polki. - Jessi jest po prostu solidna, naprawdę dobra we wszystkim – powiedział Iga Świątek. - Poza tym myślę, że jest dojrzała, doświadczona i wykorzystuje to. Ale wiem, co mogę zrobić. Będę gotowa - dodała Polka. - W tym roku panie spotkały się trzy razy. Zaczęło się od bolesnej porażki Świątek 2:6, 2:6 w United Cup w Sydney. Potem Iga wzięła rewanż, demolując Pegulę 6:3, 6:0 w finale w Dausze. Ostatnio znów górą była Amerykanka, która ograła naszą tenisistkę 6:2, 6:7, 6:4 w Montrealu. - Oczywiście te dwa zwycięstwa nad Igą w tym roku dodadzą mi dużo pewności siebie. Jednak myślę, że ona jest taką zawodniczką, która jeżeli jest w wysokiej formie, może w zdemolować wszystkich. I mam wrażenie, że właśnie to teraz robi - stwierdziła Pegula.

Kiedy finał Świątek - Pegula WTA Finals O której godzinie gra Iga Świątek dzisiaj w finale?

Iga Świątek w WTA Finals 2023 ograła kolejno mistrzynię Wimbledonu (Vondrousova), US Open (Coco Gauff) i Australian Open (Sabalenka). Jedno zwycięstwo dzieli ją od powrotu na tron liderki rankingi. Świątek i Pegula wygrały w Cancun wszystkie mecze, więc zarobiły już po ponad 1,5 mln dolarów.. Zwyciężczyni dzisiejszego finału zgarnie prawie drugie tyle, więc odleci z Meksyku bogatsza o ponad 3 mln dolarów (kwota brutto). Polka jest faworytką, ale Amerykanka z pewnością zawiesi jej bardzo wysoko poprzeczkę. Sprytna, szybka, solidna i świetna w defensywie Pegula doskonale zaadoptowała się do bardzo trudnych warunków w Cancun. Jednak to samo można powiedzieć o Idze Świątek.

Świątek - Pegula STREAM ONLINE LIVE Finał WTA Finals 2023 Transmisja ONLINE 6.11.2023

Finał WTA Finals Iga Świątek - Jessica Pegula zostanie w poniedziałek 6 listopada. Początek finału Świątek - Pegula o godzinie 22.30 polskiego czasu. Transmisja TV z finału WTA Finals Świątek - Pegula na antenie Canal+ Sport.

