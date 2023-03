Iga Świątek KIEDY gra 4. runda Indian Wells DRABINKA Z KIM gra Iga Świątek kolejny mecz rywalka Igi Świątek w 4. rundzie Indian Wells 2023

Iga Świątek kolejny mecz w Indian Wells zagra już w nocy z wtorku na środę 14-15 marca, a jej rywalką będzie Emma Raducanu. Polka po nerwowym meczu pokonała 6:3, 7:6(1) Biancę Andreescu. Ograła mistrzynię US Open 2019 i w nagrodę zagra z mistrzynią US Open 2021. Broniąca tytułu Iga Świątek w meczu z Raducanu ma okazję pomścić swoją rodaczkę Magdę Linette. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek i Emma Raducanu jako seniorki grały ze sobą raz. Polka pokonała Brytyjkę 6:4, 6:4 rok temu na mączce w Stuttgarcie. Wcześniej rozbiła też Raducanu na drodze do triumfu w juniorskim Wimbledonie. Brytyjska gwiazda w Indian Wells prezentuje się naprawdę dobrze. Najpierw pokonała 7:6, 6:2 Magdę Linette. Teraz ograła w trzech setach groźną Brazylijkę Beatriz Haddad Maię 6:1, 2:6, 6:4. Na twardych kortach w USA Raducanu czuje się doskonale. Broniąca tytułu Iga Świątek w Indian Wells zarobiła już dużo pieniędzy.

Emma Raducanu, kolejna rywalka Igi Świątek w Indian Wells, zajmuje 77. miejsce w rankingu. Brytyjka po ogromnym sukcesie w US Open musiała mierzyć się z wielką eksplozją popularności. Tak jak wcześniej Iga Świątek. Polka szybko zadomowiła się w czołówce, a teraz jest liderką rankingu WTA. Jak radzi sobie Raducanu? Dużo gorzej. Na razie Brytyjka powoli odbudowuje formę, a głośno o niej głównie z powodu kolejnych lukratywnych kontraktów reklamowych, m.in. z Porsche. Świątek i Raducanu po raz pierwszy zagrały ze sobą w juniorskim Wimbledonie w 2018 r. Zmierzająca po triumf Iga Świątek wygrała wtedy bez większych problemów.

Iga Świątek rok temu wygrała turniej w Indian Wells, pokonując w finale Marię Sakkari. Po tym triumfie Polka została wiceliderką rankingu, a zaraz potem - po abdykacji Ashleigh Barty - wspięła się na sam szczyt. Teraz nasza gwiazda broni tytułu. - W ubiegłym sezonie miałam takie momenty, kiedy myślałam sobie, że już tyle osiągnęłam i jest to sygnał, kiedy mogę grać z dużą wolnością. Nie przejmować się rekordami, osiągnięciami, bo to wszystko już mam. Ale to tak nie działa. Jesteśmy bardzo ambitni i pracujemy, aby cały czas wygrywać i poprawiać się jako sportowcy. Więc wciąż czuję presję, ale to część tej pracy. Czasami ta presja jest większa, czasami mniejsza, ale trzeba z nią funkcjonować - powiedziała Iga Świątek.

Mecz Iga Świątek - Emma Raducanu w 4. rundzie turnieju w Indian Wells zostanie rozegrany w nocy z wtorku na środę 14-15 marca 2023. Początek meczu Świątek - Raducanu po godzinie 4 nad ranem polskiego czau. Transmisje TV z z turnieju WTA w Indian Wells na antenie Canal+ Sport.

Iga conquers Def. Andreescu 6-3, 7-6(1) and sets up a meeting with Raducanu #TennisParadise | @iga_swiatek pic.twitter.com/OMWeJ4rGA7— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 14, 2023

Main draw at Indian Wells (WTA 1000), where Iga Swiatek and Aryna Sabalenka are the top seeds. pic.twitter.com/7bjl0hEyIA— WTA Insider (@WTA_insider) March 7, 2023