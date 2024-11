Iga Świątek - Linda Noskova Relacja NA ŻYWO WYNIK meczu Polska - Czechy w BJK Cup

Wiadomo co Paula Badosa powiedziała do Igi Świątek przy siatce! Wyczytali to z ruchu jej warg, nic się nie ukryło!

Iga Świątek i Linda Noskova znów się spotykają, tym razem w meczu Polska - Czechy w finałach BJK Cup w Maladze. W 2024 r. zmierzyły się aż trzy razy, ale wszystkie te mecze rozegrały w pierwszych trzech miesiącach roku. Najpierw była bolesna porażka Świątek z Noskovą w Australian Open (6:3, 3:6, 4:6). Potem dwukrotnie górą była Polka - 6:4, 6:0 w Indian Wells i 6:7, 6:4, 6:4 w Miami Open. - Pamiętam na pewno mecz w Australian Open. To była dla mnie rozdzierająca serce porażka. Ona jest naprawdę dobrą zawodniczką. Bardzo dobrze czyta kort. Ma mocny serwis i naprawdę płynną technikę. Pamiętam też nasz mecz w Miami. Również był dość zacięty i intensywny. Więc na pewno nie będzie łatwo - powiedziała Iga Świątek o meczu z Lindą Noskovą.

Iga Świątek w bardzo dobrym stylu zaczęła rywalizację w finałach Billie Jean King Cup. Nasza najlepsza tenisistka debiutuje w tym turnieju, bo wcześniej rezygnowała z gry z powodu napiętego terminarza (finały BJK Cup rozgrywano tuż po WTA Finals i to na drugim końcu świata). W meczu Polska - Hiszpania Iga Świątek zdobyła drugi punkt, pokonując 6:3, 6:7, 6:1 Paulę Badosę. - Na pewno czuje się większą odpowiedzialność. Wiadomo, że tutaj gra się nie tylko dla siebie, ale też dla innych - analizowała Iga Świątek. - W porównaniu do moich wcześniejszych występów w Billie Jean King Cup teraz byłam w stanie w pełni skoncentrować się na singlu, co jest super. Poza kortem korzystam ze wsparcia dziewczyn, trenerów i sztabu, co sprawia, że nie czuję się, jakbym grała sama. Dzięki współpracy z trenerem przez lata dopracowaliśmy komunikację na ławce, a ja mogłam się przyczynić do tego, że pierwszy raz jesteśmy w ćwierćfinale. To super uczucie. Po to tu jestem, żeby wesprzeć reprezentację i walczyć o puchar - dodała Iga Świątek.

Mecz Polska - Czechy w ćwierćfinale Billie Jean King Cup zacznie się po godzinie 17. Spotkanie Iga Świątek - Linda Noskova zostanie rozegrane jako drugie w kolejności.

